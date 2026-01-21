Посланець Трампа заявив про готовність Путіна до миру

Стів Віткофф. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

У команді президента США заявили про можливість просування мирного врегулювання війни Росії проти України, попри відсутність публічних сигналів про поступки з боку Кремля. Спеціальний посланець Дональда Трампа з питань миру Стів Віткофф висловив переконання, що президент Росії Володимир Путін зацікавлений у досягненні мирної угоди з Україною.

Про це повідомляє Bloomberg.

Віткофф переконаний, що Путін готовий до миру

За його словами, Москва, попри відсутність готовності відмовлятися від своїх вимог, зокрема щодо контролю над східними територіями України, все ж демонструє інтерес до переговорного процесу.

Віткофф повідомив, що вже найближчим часом разом із зятем Дональда Трампа Джаред Кушнер планує поїздку до Москви. Під час візиту запланована зустріч із Володимиром Путіним, на якій сторони мають обговорити так званий 20-пунктний план припинення війни. За оцінкою спецпосланця, цей документ наразі підготовлений більш ніж на 90%.

"Усі хочуть досягти мирної угоди", — заявив Віткофф.

Водночас він утримався від публічного засудження російських ударів по українській енергетичній та цивільній інфраструктурі. Зокрема, Віткофф не прокоментував атаки Росії, які призвели до масштабних перебоїв із водопостачанням, опаленням і електроенергією в Києві в умовах сильних морозів.

Нагадаємо, також Дональд Трамп запросив Путіна долучитися дот так званої "Ради миру".

Раніше Дональд Трамп заявляв, що миру в Україні заважає Володимир Зеленський.

Тим часом Кремль продовжує просувати до партії кандидатів, які вихваляють путінський режим та підтримують війну проти України.