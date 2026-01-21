Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стів Віткофф заявив, що Путін хоче мирної угоди

Стів Віткофф заявив, що Путін хоче мирної угоди

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 13:28
Посланець Трампа заявив про готовність Путіна до миру
Стів Віткофф. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

У команді президента США заявили про можливість просування мирного врегулювання війни Росії проти України, попри відсутність публічних сигналів про поступки з боку Кремля. Спеціальний посланець Дональда Трампа з питань миру Стів Віткофф висловив переконання, що президент Росії Володимир Путін зацікавлений у досягненні мирної угоди з Україною.

Про це повідомляє Bloomberg.

Реклама
Читайте також:

Віткофф переконаний, що Путін готовий до миру

За його словами, Москва, попри відсутність готовності відмовлятися від своїх вимог, зокрема щодо контролю над східними територіями України, все ж демонструє інтерес до переговорного процесу.

Віткофф повідомив, що вже найближчим часом разом із зятем Дональда Трампа Джаред Кушнер планує поїздку до Москви. Під час візиту запланована зустріч із Володимиром Путіним, на якій сторони мають обговорити так званий 20-пунктний план припинення війни. За оцінкою спецпосланця, цей документ наразі підготовлений більш ніж на 90%.

"Усі хочуть досягти мирної угоди", — заявив Віткофф.

Водночас він утримався від публічного засудження російських ударів по українській енергетичній та цивільній інфраструктурі. Зокрема, Віткофф не прокоментував атаки Росії, які призвели до масштабних перебоїв із водопостачанням, опаленням і електроенергією в Києві в умовах сильних морозів.

Нагадаємо, також Дональд Трамп запросив Путіна долучитися дот так званої "Ради миру".

Раніше Дональд Трамп заявляв, що миру в Україні заважає Володимир Зеленський

Тим часом Кремль продовжує просувати до партії кандидатів, які вихваляють путінський режим та підтримують війну проти України.

США перемир'я війна в Україні Росія Стів Віткофф мирна угода
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації