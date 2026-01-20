Кремль готує провоєнний список "Єдиної Росії" на вибори 2026

Володимир Путін. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Кремль почав формувати публічну політичну "вітрину" перед виборами до Державної думи, які мають відбутися у вересні 2026 року. В адміністрації президента РФ разом із партією "Єдина Росія" вже окреслили п’ятірку осіб, які можуть очолити федеральний список на майбутніх виборах. Джерела видання наголошують, що йдеться про попередній, неофіційний варіант, однак саме ці фігури розглядаються як ключові символи політичного курсу Кремля.

Про це йдеться у звіті ISW.

Кого Кремль просуватиме до Держдуми

До цього переліку увійшли заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, міністр закордонних справ Сергій Лавров, начальник головного штабу "Юнармії" Владислав Головін, лікарка Мар'яна Лисенко, а також воєнний блогер Євген Піддубний, якого Кремль залучив до своєї інформаційної вертикалі після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Остаточний федеральний список "Єдиної Росії" може налічувати до 15 кандидатів, однак у виборчих бюлетенях традиційно фігуруватимуть лише перші п’ять імен. Саме вони, за задумом Кремля, мають персоніфікувати політичний порядок денний партії влади та президента РФ Володимира Путіна. Джерела РБК стверджують, що фінальне слово щодо складу списку залишається за Путіним, а його рішення буде ухвалене ближче до старту виборчої кампанії.

Одним із головних кандидатів, як очікується, стане Дмитро Медведєв. Джерела РБК припускають, що саме він може очолити федеральний список. Медведєв упродовж останніх років послідовно виступає з різкою та конфронтаційною риторикою, зокрема на адресу країн Європи та США.

Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

Аналітики звернули увагу, що його публічні заяви часто дублюють аргументи Кремля щодо війни проти України й подають агресію, як нібито вимушений і виправданий крок. Високе місце Медведєва у списку, за оцінками аналітиків, може свідчити про те, що така риторика сприймається в Кремлі як корисний і бажаний елемент політичного меседжу, а не як особистий стиль спілкування політика.

Сергій Лавров у цьому переліку розглядається як ще один ключовий публічний представник провоєнного курсу. На посаді міністра закордонних справ він регулярно обґрунтовує дії Росії на міжнародній арені, посилаючись на так звані "корінні причини" війни.

Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Це формулювання давно стало частиною офіційної кремлівської лексики і використовується для пояснення максималістських вимог Москви. Останні заяви Лаврова щодо необхідності врахування інтересів мешканців вигаданої "Новоросії" вкотре засвідчили, що російська дипломатія не відмовляється від претензій на значну частину українських територій, зокрема й тих, які Росія юридично не анексувала.

Ще одним показовим іменем у списку є Євген Піддубний. Раніше, до 2022 року він не був повністю інтегрований у кремлівську систему, однак після початку повномасштабного вторгнення в Україну став одним із публічних осіб, які просувають проросійські наративи у середовищі ультранаціоналістичної аудиторії.

Євген Піддубний. Фото: росЗМІ

Його включення до переліку кандидатів показує, що Кремль і надалі використовуватиме воєнних блогерів і медійних спікерів для мобілізації суспільства та підтримки курсу на затяжну війну.

У списку також фігурує Владислав Головін, який очолює головний штаб "Юнармії". Його присутність у переліку кандидатів розглядається як сигнал подальшої ставки Кремля на мілітаризоване виховання та ідеологічну роботу з молоддю. Окрім того, Головіна пов'язують зі звірствами російських військ в Маріуполі та викраденні українських дітей.

Владислав Головін. Фото: росЗМІ

"Юнармія" в Росії має дуже важливе значення для формування лояльності з боку молоді до армії та війни. Також Головіна вважають одним з найдосвідченіших молодих військових.

Окрему нішу у списку займає Мар'яна Лисенко. Це лікарка, яка набула особливо великої слави під час пандемії COVID-19. Вона очолювала одну з московських лікарень і була нагороджена званням Героя Праці.

Мар'яна Лисенко. Фото: кадр з відео

Її можливе висування сприймається як спроба Кремля додати до суто провоєнного переліку образ "соціального" кандидата, який асоціюється з кризовим менеджментом та державною лояльністю, але без прямої участі у військовій чи політичній риториці.

Російське видання зазначає, що Медведєв і Лавров залишаються популярними серед частини російського електорату. За словами джерел, Медведєв має підтримку виборців, які орієнтуються на лояльність до влади, тоді як контрольовані Кремлем соціологічні опитування стабільно зараховують Лаврова до числа найвідоміших і "найпопулярніших" політиків у країні.

Водночас аналітики ISW вважають, що сам факт появи такого переліку не означає автоматичного прогнозу результатів виборів.

