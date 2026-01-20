Кремль готовит провоенный список "Единой России" на выборы 2026 года

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Кремль начал формировать публичную политическую "витрину" перед выборами в Государственную думу, которые должны состояться в сентябре 2026 года. В администрации президента РФ вместе с партией "Единая Россия" уже очертили пятерку лиц, которые могут возглавить федеральный список на предстоящих выборах. Источники издания отмечают, что речь идет о предварительном, неофициальном варианте, однако именно эти фигуры рассматриваются как ключевые символы политического курса Кремля.

Об этом говорится в отчете ISW.

Кого Кремль будет продвигать в Госдуму

В этот перечень вошли заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин, врач Марьяна Лысенко, а также военный блогер Евгений Поддубный.

Окончательный федеральный список "Единой России" может насчитывать до 15 кандидатов, однако в избирательных бюллетенях традиционно будут фигурировать только первые пять имен. Именно они, по замыслу Кремля, должны персонифицировать политическую повестку дня партии власти и президента РФ Владимира Путина. Источники РБК утверждают, что финальное слово по составу списка остается за Путиным, а его решение будет принято ближе к старту избирательной кампании.

Одним из главных кандидатов, как ожидается, станет Дмитрий Медведев. Источники РБК предполагают, что именно он может возглавить федеральный список. Медведев на протяжении последних лет последовательно выступает с резкой и конфронтационной риторикой, в частности в адрес стран Европы и США.

Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ

Аналитики обратили внимание, что его публичные заявления часто дублируют аргументы Кремля относительно войны против Украины и подают агрессию, как якобы вынужденный и оправданный шаг. Высокое место Медведева в списке, по оценкам аналитиков, может свидетельствовать о том, что такая риторика воспринимается в Кремле как полезный и желательный элемент политического месседжа, а не как личный стиль общения политика.

Сергей Лавров в этом перечне рассматривается как еще один ключевой публичный представитель провоенного курса. На посту министра иностранных дел он регулярно обосновывает действия России на международной арене, ссылаясь на так называемые "коренные причины" войны.

Сергей Лавров. Фото: росСМИ

Эта формулировка давно стала частью официальной кремлевской лексики и используется для объяснения максималистских требований Москвы. Последние заявления Лаврова о необходимости учета интересов жителей вымышленной "Новороссии" в очередной раз показали, что российская дипломатия не отказывается от претензий на значительную часть украинских территорий, в том числе и тех, которые Россия юридически не аннексировала.

Еще одним показательным именем в списке является Евгений Поддубный. Ранее, до 2022 года он не был полностью интегрирован в кремлевскую систему, однако после начала полномасштабного вторжения в Украину стал одним из публичных лиц, продвигающих пророссийские нарративы в среде ультранационалистической аудитории.

Евгений Поддубный. Фото: росСМИ

Его включение в перечень кандидатов показывает, что Кремль и в дальнейшем будет использовать военных блогеров и медийных спикеров для мобилизации общества и поддержки курса на затяжную войну.

В списке также фигурирует Владислав Головин, который возглавляет главный штаб "Юнармии". Его присутствие в перечне кандидатов рассматривается как сигнал дальнейшей ставки Кремля на милитаризованное воспитание и идеологическую работу с молодежью. Кроме того, Головина связывают со зверствами российских войск в Мариуполе и похищении украинских детей.

Владислав Головин. Фото: росСМИ

"Юнармия" в России имеет очень важное значение для формирования лояльности со стороны молодежи к армии и войне. Также Головина считают одним из самых опытных молодых военных.

Отдельную нишу в списке занимает Марьяна Лысенко. Это врач, которая приобрела особенно большую славу во время пандемии COVID-19. Она возглавляла одну из московских больниц и была награждена званием Героя Труда.

Марьяна Лысенко. Фото: кадр из видео

Ее возможное выдвижение воспринимается как попытка Кремля добавить к чисто провоенному перечню образ "социального" кандидата, который ассоциируется с кризисным менеджментом и государственной лояльностью, но без прямого участия в военной или политической риторике.

Российское издание отмечает, что Медведев и Лавров остаются популярными среди части российского электората. По словам источников, Медведев имеет поддержку избирателей, которые ориентируются на лояльность к власти, тогда как контролируемые Кремлем социологические опросы стабильно причисляют Лаврова к числу самых известных и "самых популярных" политиков в стране.

В то же время аналитики ISW считают, что сам факт появления такого перечня не означает автоматического прогноза результатов выборов.

