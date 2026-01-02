Відео
Головна Новини дня Дід Мороз на танку — як Кремль готує "молоде м'ясо" для війни

Дід Мороз на танку — як Кремль готує "молоде м'ясо" для війни

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 00:51
У РФ остаточно стирають межу між школою і казармою — готують дітей до війни змалечку
Діти із загону "Юнармії" РФ, яку ще називають "путінюгенд". Фото: росЗМІ

Розвідка України повідомила, що у РФ остаточно зникає межа між школою і казармою. Там готують дітей для війни й на стан здоров'я дитини дивляться через призму спроможності йти на фронт.

Відповідна інформація розміщена на сайті Зовнішньої розвідки України.

Читайте також:

Фізкультура чи мобілізація?

У відомстві повідомляють, що замість спортивних ігор у російських дітей тепер бойові навчання. Кремль офіційно планує включити керування безпілотниками до нормативів комплексу ГТО ("Готовий до праці та оборони"). 

Військовий вишкіл більше не маскують. Його подають відкрито. Розвідники звертають увагу на підміну понять. Федеральна влада РФ розробляє нову систему показників здоров'я дітей. Але акцент там не на імунітеті.

Головний критерій — підготовка до служби. Фактично, фізичний розвиток дитини тепер оцінюють через призму її придатності до армії. Межа між оздоровленням та передмобілізаційною підготовкою зникає.

Освіта кольору хакі

Дід Мороз на танку — як Кремль готує "молоде м'ясо" для війни - фото 1
Діти РФ у картонних танках радянської епохи. Фото: росЗМІ

Російські чиновники пішли далі. Вони хочуть на законодавчому рівні прирівняти військово-спортивну підготовку до освітньої діяльності. Це легалізує мілітарі-практики в школах і дозволить залучати державні гроші та інституції для муштри неповнолітніх.

Мілітаризація дісталася навіть новорічних свят. За даними української розвідки, дітей катають на бойовій техніці та дають стріляти з вогнепальної зброї. А головний казковий персонаж — радянський Дід Мороз — приїжджає до малюків на танках.

Мета Кремля очевидна: війна і насильство мають стати для російської дитини нормою, звичайною частиною повсякденного життя.

Раніше повідомлялось, що диктатор Путін не хоче миру. Він у новорічному привітанні закликав громадян РФ підтримати агресію проти України. 

Також стало відомо, що Дональд Трамп поширив статтю New York Post, де диктатора Путіна назвали головною перешкодою для завершення війни, а "атаку" на його резиденцію — цинічною вигадкою. 

росія діти пропаганда Кремль школярі війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
