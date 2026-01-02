Дети из отряда "Юнармии" РФ, которую еще называют "путинюгенд". Фото: росСМИ

Разведка Украины сообщила, что в РФ окончательно исчезает граница между школой и казармой. Там готовят детей для войны и на состояние здоровья ребенка смотрят через призму способности идти на фронт.

Соответствующая информация размещена на сайте Внешней разведки Украины.

Физкультура или мобилизация?

В ведомстве сообщают, что вместо спортивных игр у российских детей теперь боевые учения. Кремль официально планирует включить управление беспилотниками в нормативы комплекса ГТО ("Готов к труду и обороне").

Военную подготовку больше не маскируют. Ее подают открыто. Разведчики обращают внимание на подмену понятий. Федеральные власти РФ разрабатывают новую систему показателей здоровья детей. Но акцент там не на иммунитете.

Главный критерий — подготовка к службе. Фактически, физическое развитие ребенка теперь оценивают через призму его пригодности к армии. Граница между оздоровлением и предмобилизационной подготовкой исчезает.

Образование цвета хаки

Дети РФ в картонных танках советской эпохи. Фото: росСМИ

Российские чиновники пошли дальше. Они хотят на законодательном уровне приравнять военно-спортивную подготовку к образовательной деятельности. Это легализует милитари-практики в школах и позволит привлекать государственные деньги и институции для муштры несовершеннолетних.

Милитаризация добралась даже до новогодних праздников. По данным украинской разведки, детей катают на боевой технике и дают стрелять из огнестрельного оружия. А главный сказочный персонаж — советский Дед Мороз — приезжает к малышам на танках.

Цель Кремля очевидна: война и насилие должны стать для российского ребенка нормой, обычной частью повседневной жизни.

Ранее сообщалось, что диктатор Путин не хочет мира. Он в новогоднем поздравлении призвал граждан РФ поддержать агрессию против Украины.

Также стало известно, что Дональд Трамп распространил статью New York Post, где диктатора Путина назвали главным препятствием для завершения войны, а "атаку" на его резиденцию — циничной выдумкой.