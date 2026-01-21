Видео
Україна
Главная Новости дня Стив Уиткофф заявил, что Путин хочет мирного соглашения

Стив Уиткофф заявил, что Путин хочет мирного соглашения

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 13:28
Посланник Трампа заявил о готовности Путина к миру
Стив Уиткофф. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

В команде президента США заявили о возможности продвижения мирного урегулирования войны России против Украины, несмотря на отсутствие публичных сигналов об уступках со стороны Кремля. Специальный посланник Дональда Трампа по вопросам мира Стив Уиткофф выразил убеждение, что президент России Владимир Путин заинтересован в достижении мирного соглашения с Украиной.

Об этом сообщает Bloomberg.

Уиткофф убежден, что Путин готов к миру

По его словам, Москва, несмотря на отсутствие готовности отказываться от своих требований, в частности относительно контроля над восточными территориями Украины, все же демонстрирует интерес к переговорному процессу.

Уиткофф сообщил, что уже в ближайшее время вместе с зятем Дональда Трампа Джаред Кушнер планирует поездку в Москву. Во время визита запланирована встреча с Владимиром Путиным, на которой стороны должны обсудить так называемый 20-пунктный план прекращения войны. По оценке спецпосланника, этот документ сейчас подготовлен более чем на 90%.

"Все хотят достичь мирного соглашения", — заявил Уиткофф.

В то же время он воздержался от публичного осуждения российских ударов по украинской энергетической и гражданской инфраструктуре. В частности, Уиткофф не прокомментировал атаки России, которые привели к масштабным перебоям с водоснабжением, отоплением и электроэнергией в Киеве в условиях сильных морозов.

Напомним, также Дональд Трамп пригласил Путина присоединиться к так называемому "Совету мира".

Ранее Дональд Трамп заявлял, что миру в Украине мешает Владимир Зеленский.

Между тем Кремль продолжает продвигать в партии кандидатов, которые восхваляют путинский режим и поддерживают войну против Украины.

