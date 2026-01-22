Другий день саміту у Давосі - про що говорили лідери

Виступ Дональда Трампа у Давосі. Фото: Reuters

У четвер, 21 січня, у Давосі пройшов другий день саміту. Офіційна програма форуму зосереджувалася на економічній стійкості, технологіях та війні в Україні.

Про що говорив Трамп у Давосі

Головною подією дня став виступ президента США, який уперше за шість років прибув на форум. У своїй промові Трамп звернувся одразу до двох аудиторій. З одного боку, він акцентував на геополітиці, заявивши, що США "досить близько" до угоди, яка має зупинити війну Росії проти України, та анонсував можливу зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Давосі.

Водночас значну частину виступу зайняла тема Гренландії. Трамп знову наполягав на ідеї "придбання" острова, запевняючи, що не планує застосовувати силу, але водночас чинив тиск на союзників і критикував НАТО. Його тон щодо Європи був конфронтаційним, і саме гренландська тема стала головною в кулуарних обговореннях. Напруженість дещо спала під кінець дня, коли Трамп виключив військовий сценарій, а згодом стало відомо, що генсек НАТО переконав його відмовитися від анексії в обмін на нову угоду щодо Арктики.

Інша частина промови була спрямована на внутрішню аудиторію США. Президент говорив про тиск, який відчуває через економічні проблеми, зокрема зростання вартості життя. Він докладно зупинився на цінах на ліки, житло та бензин, не змінюючи при цьому американських одиниць виміру навіть для європейської публіки.

Європа про оборону

Європейські лідери намагалися повернути дискусію до тем інституційної сили — власної економіки, інновацій, обороноздатності та єдності. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність мати власні "важелі впливу" та підтвердила незмінність підтримки України, наголосивши, що саме на ній має залишатися фокус Європи, попри складну ситуацію навколо Гренландії.

Для Києва це означає, що підтримка дедалі більше базується не на емоціях, а на прагматичному інтересі ЄС до безпеки та стабільності.

Заява Марка Карні

У кулуарах також активно обговорювали виступ прем’єра Канади Марка Карні, який заявив, що за останні 20 років серія криз оголила ризики глобальної інтеграції: замість взаємної вигоди великі держави почали використовувати виробничі та логістичні ланцюги як інструмент тиску.

Україна стала центром форуму

Ключовою фразою дня стали слова Трампа про те, що сторони "досить близько" до угоди щодо завершення війни.

На тлі переговорів звучала і гуманітарна реальність. Міжнародні медіа писали про удари по енергосистемі України в зимовий період, а спецпредставник США Стів Віткофф наголосив: "Нам потрібен мир". Цей контекст робить Україну питанням не лише безпеки, а й базової керованості Європи — від енергетики та ППО до стійкості міст і суспільства.

Окремим блоком обговорювали технології як нову форму конкурентної боротьби — оборонні розробки, дрони, енергетичну інфраструктуру та кіберзахист. Для України це також частина великої розмови про майбутню архітектуру безпеки та економіки в Європі.

Головна інтрига Давосу — можлива зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Наразі остаточного підтвердження приїзду українського лідера немає, однак така зустріч вважається ймовірною з огляду на ключові питання — мирний процес, гарантії безпеки та майбутні угоди.

