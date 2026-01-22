Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зустріч Зеленського та Трампа розпочалася в Давосі — що відомо

Зустріч Зеленського та Трампа розпочалася в Давосі — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 14:22
У Давосі стартувала зустріч Зеленського та Трампа
Термінова новина

У четвер, 22 січня, у Давосі розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа.

Про це Новини.LIVE повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Реклама
Читайте також:

Стартувала зустріч Зеленського та Трампа у Давосі

Сьогодні, 22 січня, розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника Білого дому Дональда Трампа.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні вранці Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі.

Як відомо, після розмови із Трампом запланований виступ українського лідера на економічному форумі у Давосі.

Крім того, Зеленський візьме участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine' s Recovery, де проведе зустріч із представниками енергетичних компаній.

Також очікується зустріч глави держави з президентом Швейцарії.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп Давос саміт в Давосі 2026
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації