У Давосі стартувала зустріч Зеленського та Трампа

Термінова новина

У четвер, 22 січня, у Давосі розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа.

Про це Новини.LIVE повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Реклама

Читайте також:

Стартувала зустріч Зеленського та Трампа у Давосі

Сьогодні, 22 січня, розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника Білого дому Дональда Трампа.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні вранці Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі.

Як відомо, після розмови із Трампом запланований виступ українського лідера на економічному форумі у Давосі.

Крім того, Зеленський візьме участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine' s Recovery, де проведе зустріч із представниками енергетичних компаній.

Також очікується зустріч глави держави з президентом Швейцарії.

Новина доповнюється...