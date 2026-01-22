У Давосі стартувала зустріч Зеленського та Трампа

Зустріч Зеленського та Трампа розпочалася в Давосі — що відомо
У четвер, 22 січня, у Давосі розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа.
Про це Новини.LIVE повідомив речник президента Сергій Никифоров.
Сьогодні, 22 січня, розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника Білого дому Дональда Трампа.
Раніше ми повідомляли, що сьогодні вранці Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі.
Як відомо, після розмови із Трампом запланований виступ українського лідера на економічному форумі у Давосі.
Крім того, Зеленський візьме участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine' s Recovery, де проведе зустріч із представниками енергетичних компаній.
Також очікується зустріч глави держави з президентом Швейцарії.
