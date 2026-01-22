В Давосе стартовала встреча Зеленского и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе 22 января 2026 года. Фото: Reuters

В четверг, 22 января, в Давосе началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа. Как известно, в Швейцарию украинский лидер прибыл сегодня утром.

Об этом Новини.LIVE сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Сегодня, 22 января, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа в Давосе.

Ранее мы сообщали, что сегодня утром Зеленский прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме.

Как известно, после разговора с Трампом запланировано выступление украинского лидера на экономическом форуме в Давосе.

Кроме того, Зеленский примет участие в панельном заседании International Advisory Council for Ukraine's Recovery, где проведет встречу с представителями энергетических компаний.

Также ожидается встреча главы государства с президентом Швейцарии.

Напомним, что во время выступления в Давосе Трамп намекнул, что полномасштабная война в Украине в ближайшее время завершится.

Ранее Трамп заявлял, что хочет подписать соглашение с Зеленским во время встречи в Давосе.