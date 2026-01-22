Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Встреча Зеленского и Трампа началась в Давосе — что известно

Встреча Зеленского и Трампа началась в Давосе — что известно

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 14:22
В Давосе стартовала встреча Зеленского и Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе 22 января 2026 года. Фото: Reuters

В четверг, 22 января, в Давосе началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа. Как известно, в Швейцарию украинский лидер прибыл сегодня утром.

Об этом Новини.LIVE сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Реклама
Читайте также:

Стартовала встреча Зеленского и Трампа в Давосе

Сегодня, 22 января, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа в Давосе.

Ранее мы сообщали, что сегодня утром Зеленский прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме.

Как известно, после разговора с Трампом запланировано выступление украинского лидера на экономическом форуме в Давосе.

Кроме того, Зеленский примет участие в панельном заседании International Advisory Council for Ukraine's Recovery, где проведет встречу с представителями энергетических компаний.

Также ожидается встреча главы государства с президентом Швейцарии.

Напомним, что во время выступления в Давосе Трамп намекнул, что полномасштабная война в Украине в ближайшее время завершится.

Ранее Трамп заявлял, что хочет подписать соглашение с Зеленским во время встречи в Давосе.

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп Давос саммит в Давосе 2026
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации