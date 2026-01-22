В Давосе стартовала встреча Зеленского и Трампа

Встреча Зеленского и Трампа началась в Давосе — что известно
В четверг, 22 января, в Давосе началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа. Как известно, в Швейцарию украинский лидер прибыл сегодня утром.
Об этом Новини.LIVE сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Стартовала встреча Зеленского и Трампа в Давосе
Сегодня, 22 января, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа в Давосе.
Ранее мы сообщали, что сегодня утром Зеленский прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме.
Как известно, после разговора с Трампом запланировано выступление украинского лидера на экономическом форуме в Давосе.
Кроме того, Зеленский примет участие в панельном заседании International Advisory Council for Ukraine's Recovery, где проведет встречу с представителями энергетических компаний.
Также ожидается встреча главы государства с президентом Швейцарии.
Напомним, что во время выступления в Давосе Трамп намекнул, что полномасштабная война в Украине в ближайшее время завершится.
Ранее Трамп заявлял, что хочет подписать соглашение с Зеленским во время встречи в Давосе.
Читайте Новини.LIVE!