Головна Новини дня Зеленський різко висловився про запуск "Ради миру"

Зеленський різко висловився про запуск "Ради миру"

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 16:29
Зеленський прокоментував запуск "Ради миру"
Президент України Володимир Зеленський у Давосі 22 січня 2026 року. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував запуск "Ради миру". Він зазначив, що після цієї ініціативи лідера США Дональда Трампа повномасштабна війна в Україні не зупинилася.

Про це Володимир Зеленський сказав під час свого виступу на форумі у Давосі у четвер, 22 січня.

Зеленський прокоментував запуск "Ради миру"

"Сьогодні Америка запустила "Раду Миру", але війна не зупинилася", — сказав український лідер.

А також додав, що США запросили приєднатися до "Ради миру" не лише Україну, але й Росію та Білорусь.

"Вони запросили Україну, також Росію, Білорусь, але війна не зупинилась. Навіть немає припинення вогню", — зазначив Зеленський.

За його словами, Європа навіть не сформулювала позицію щодо американської ідеї.

Також під час виступу у Давосі Зеленський закликав до створення "Об'єднаних збройних сил" Європи.

Нагадаємо, що Трамп назвав країни, що увійшли до першої групи членів "Ради миру".

Раніше ми інформували про структуру та мету "Ради миру" Трампа.

Володимир Зеленський США Давос війна в Україні саміт в Давосі 2026 Рада миру
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
