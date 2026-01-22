Президент України Володимир Зеленський у Давосі 22 січня 2026 року. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував запуск "Ради миру". Він зазначив, що після цієї ініціативи лідера США Дональда Трампа повномасштабна війна в Україні не зупинилася.

Про це Володимир Зеленський сказав під час свого виступу на форумі у Давосі у четвер, 22 січня.

"Сьогодні Америка запустила "Раду Миру", але війна не зупинилася", — сказав український лідер.

А також додав, що США запросили приєднатися до "Ради миру" не лише Україну, але й Росію та Білорусь.

"Вони запросили Україну, також Росію, Білорусь, але війна не зупинилась. Навіть немає припинення вогню", — зазначив Зеленський.

За його словами, Європа навіть не сформулювала позицію щодо американської ідеї.

Також під час виступу у Давосі Зеленський закликав до створення "Об'єднаних збройних сил" Європи.

