Трамп представив членів "Ради миру" — хто увійшов

Президент США Дональд Трамп в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі представив свою ініціативу — "Раду миру". Зокрема, він назвав країни, що увійшли до першої групи членів "Ради миру".

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у четвер, 22 січня.

Трамп представив членів "Ради миру"

Розповідаючи про членів "Ради миру" Трамп зазначив:

"Це лідери націй — у більшості випадків дуже популярні, у деяких випадках менш популярні, але так буває в житті".

Очільник Білого дому представив першу групу "видатних членів" "Ради миру". До неї увійшли наступні країни:

Бахрейн

Марокко

Аргентина

Вірменія

Азербайджан

Бельгія

Болгарія

Єгипет

Угорщина

Індонезія

Йорданія

Казахстан

Косово

Монголія

Пакистан

Парагвай

Катар

Саудівська Аравія

Туреччина

ОАЕ

Узбекистан

Лідер США також згадав колишнього британського прем’єра Тоні Блера, який буде членом виконавчої "Ради миру", яка має займатися врегулюванням ситуації в Секторі Гази.

Трамп додав, що "кожен хоче бути частиною "Ради миру", хоча більшість європейських країн, включно з Великою Британією, не прийняли запрошення.

Відомо, що лідери країн розпочали підписання документів щодо членства у "Раді миру".

Першими підписантами стали президент Аргентини Хавʼєр Мілей та премʼєр Вірменії Нікол Пашинян.

Крім того, Трамп підписав інавгураційну резолюцію про встановлення мандату "Ради миру" щодо Сектору Гази відповідно до резолюції Радбезу ООН 2803.

Усі присутні представники країн-членів Ради миру підписали установчу хартію, і тепер це — офіційна міжнародна організація.

"Світ — це регіон, і ми матимемо мир у всьому світі", — наголосив Трамп.

