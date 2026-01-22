Трамп представил членов "Совета мира" — кто вошел

Президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в рамках Всемирного экономического форума в Давосе представил свою инициативу — "Совет мира". В частности, он назвал страны, вошедшие в первую группу членов "Совета мира".

Об этом с места события информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в четверг, 22 января.

Трамп представил членов "Совета мира"

Рассказывая о членах "Совета мира" Трамп отметил:

"Это лидеры наций — в большинстве случаев очень популярные, в некоторых случаях менее популярные, но так бывает в жизни".

Глава Белого дома представил первую группу "выдающихся членов" "Совета мира". В нее вошли следующие страны:

Бахрейн

Марокко

Аргентина

Армения

Азербайджан

Бельгия

Болгария

Египет

Венгрия

Индонезия

Иордания

Казахстан

Косово

Монголия

Пакистан

Парагвай

Катар

Саудовская Аравия

Турция

ОАЭ

Узбекистан

Лидер США также упомянул бывшего британского премьера Тони Блэра, который будет членом исполнительного "Совета мира", который должен заниматься урегулированием ситуации в Секторе Газа.

Трамп добавил, что "каждый хочет быть частью "Совета мира", хотя большинство европейских стран, включая Великобританию, не приняли приглашение.

Известно, что лидеры стран начали подписание документов о членстве в "Совете мира".

Первыми подписантами стали президент Аргентины Хавьер Милей и премьер Армении Никол Пашинян.

Кроме того, Трамп подписал инаугурационную резолюцию об установлении мандата "Совета мира" по Сектору Газа в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2803.

Все присутствующие представители стран-членов Совета мира подписали учредительную хартию, и теперь это — официальная международная организация.

"Мир — это регион, и мы будем иметь мир во всем мире", — подчеркнул Трамп.

Ранее мы информировали, что Трамп объявил, что "Совет мира" будет сотрудничать с ООН.

Также мы рассказывали о том, что такое "Совет мира" и какова его структура.