Трамп представил членов "Совета мира" — кто вошел

Трамп представил первую группу членов "Совета мира" — детали
Президент США Дональд Трамп в рамках Всемирного экономического форума в Давосе представил свою инициативу — "Совет мира". В частности, он назвал страны, вошедшие в первую группу членов "Совета мира".
Об этом с места события информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в четверг, 22 января.
Трамп представил членов "Совета мира"
Рассказывая о членах "Совета мира" Трамп отметил:
"Это лидеры наций — в большинстве случаев очень популярные, в некоторых случаях менее популярные, но так бывает в жизни".
Глава Белого дома представил первую группу "выдающихся членов" "Совета мира". В нее вошли следующие страны:
- Бахрейн
- Марокко
- Аргентина
- Армения
- Азербайджан
- Бельгия
- Болгария
- Египет
- Венгрия
- Индонезия
- Иордания
- Казахстан
- Косово
- Монголия
- Пакистан
- Парагвай
- Катар
- Саудовская Аравия
- Турция
- ОАЭ
- Узбекистан
Лидер США также упомянул бывшего британского премьера Тони Блэра, который будет членом исполнительного "Совета мира", который должен заниматься урегулированием ситуации в Секторе Газа.
Трамп добавил, что "каждый хочет быть частью "Совета мира", хотя большинство европейских стран, включая Великобританию, не приняли приглашение.
Известно, что лидеры стран начали подписание документов о членстве в "Совете мира".
Первыми подписантами стали президент Аргентины Хавьер Милей и премьер Армении Никол Пашинян.
Кроме того, Трамп подписал инаугурационную резолюцию об установлении мандата "Совета мира" по Сектору Газа в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2803.
Все присутствующие представители стран-членов Совета мира подписали учредительную хартию, и теперь это — официальная международная организация.
"Мир — это регион, и мы будем иметь мир во всем мире", — подчеркнул Трамп.
