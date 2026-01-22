Видео
Главная Новости дня Зеленский резко высказался о запуске "Совета мира"

Зеленский резко высказался о запуске "Совета мира"

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 16:29
Зеленский прокомментировал запуск "Совета мира"
Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе 22 января 2026 года. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запуск "Совета мира". Он отметил, что после этой инициативы лидера США Дональда Трампа полномасштабная война в Украине не остановилась.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время своего выступления на форуме в Давосе в четверг, 22 января.

"Сегодня Америка запустила "Совет Мира", но война не остановилась", — сказал украинский лидер.

А также добавил, что США пригласили присоединиться к "Совету мира" не только Украину, но и Россию и Беларусь.

"Они пригласили Украину, также Россию, Беларусь, но война не остановилась. Даже нет прекращения огня", — отметил Зеленский.

По его словам, Европа даже не сформулировала позицию относительно американской идеи.

Также во время выступления в Давосе Зеленский призвал к созданию "Объединенных вооруженных сил" Европы.

Напомним, что Трамп назвал страны, вошедшие в первую группу членов "Совета мира".

Ранее мы информировали о структуре и цели "Совета мира" Трампа.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
