Зеленский резко высказался о запуске "Совета мира"
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запуск "Совета мира". Он отметил, что после этой инициативы лидера США Дональда Трампа полномасштабная война в Украине не остановилась.
Об этом Владимир Зеленский сказал во время своего выступления на форуме в Давосе в четверг, 22 января.
Зеленский прокомментировал запуск "Совета мира"
"Сегодня Америка запустила "Совет Мира", но война не остановилась", — сказал украинский лидер.
А также добавил, что США пригласили присоединиться к "Совету мира" не только Украину, но и Россию и Беларусь.
"Они пригласили Украину, также Россию, Беларусь, но война не остановилась. Даже нет прекращения огня", — отметил Зеленский.
По его словам, Европа даже не сформулировала позицию относительно американской идеи.
Также во время выступления в Давосе Зеленский призвал к созданию "Объединенных вооруженных сил" Европы.
