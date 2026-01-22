Видео
Україна
Зеленский предложил создать новый союз для защиты Европы




Дата публикации 22 января 2026 16:35

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию "Объединенных вооруженных сил" Европы. Именно такой союз способен по-настоящему защищать континент.

Об этом украинский лидер сообщил во время выступления на саммите в Давосе в четверг, 22 января.

Читайте также:

Создание "Объединенных вооруженных сил" Европы

Зеленский подчеркнул, что нынешние механизмы безопасности, включая НАТО, не демонстрируют ожидаемой эффективности в случае прямой агрессии.

"Если Путин решит захватить Литву или нанести удар по Польше, кто будет отвечать?" — спросил он.

По словам президента, такие силы могли бы стать реальным щитом для всего Европейского континента и обеспечить быструю и скоординированную реакцию на любую угрозу.

В своей речи президент Украины подчеркнул, что Европа должна знать, как себя защитить.

"Европа полагается только на веру, что если будет угроза, НАТО сработает. Но никто на самом деле не видел Альянса в действии", — отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, он заявил, что и Украина готова стать частью этого союза.

"Мы готовы помочь другим стать сильнее, чем они есть сейчас. Мы готовы быть частью Европы. Сегодня нам нужна эта сила, чтобы защитить собственную независимость. Но вам также нужна украинская независимость, потому что завтра, возможно, вам придется защищать свой образ жизни", — сказал он.

Напомним, что во время своего выступления украинский лидер также сделал резкое заявление о создании "Совета мира" со стороны США.

А также Зеленский прокомментировал предыдущую встречу с американским президентом Дональдом Трампом и назвал ее продуктивной.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
