Гарантии безопасности для Украины — Зеленский ответил, когда их подпишут

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности США для Украины уже подготовлен, однако его подписание возможно только после завершения войны. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам главы государства, экземпляры документа сейчас находятся и в Киеве, и в Вашингтоне. В то же время окончательное подписание отложено до завершения боевых действий.

