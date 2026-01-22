Видео
Зеленский ответил, когда будут подписаны гарантии безопасности

Дата публикации 22 января 2026 18:38
Гарантии безопасности для Украины — Зеленский ответил, когда их подпишут
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности США для Украины уже подготовлен, однако его подписание возможно только после завершения войны. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам главы государства, экземпляры документа сейчас находятся и в Киеве, и в Вашингтоне. В то же время окончательное подписание отложено до завершения боевых действий.

Читайте также:

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
