Україна
Конец войны — Зеленский рассказал, насколько готовы документы

Конец войны — Зеленский рассказал, насколько готовы документы

ru
Дата публикации 22 января 2026 16:42
Зеленский рассказал, от кого зависит завершение войны
Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Документы по завершению войны в Украине почти готовы. Однако к этому должна быть готова также и Россия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на экономическом форуме в Давосе в четверг, 22 января.

Украинская и американская команды работают почти каждый день

"Документы по завершению войны почти готовы", — сказал он.

Глава государства отметил, что украинская и американская команды работают почти ежедневно над гарантиями безопасности и Украина работает "абсолютно честно и с полной преданностью". А такая работа, по его словам, приносит результаты.

Кроме того, Зеленский отметил, что поддержка Украины должна усилиться.

Напомним, президент во время выступления также призвал к созданию "Объединенных вооруженных сил" Европы.

Зеленский обратился к Европе, США и Тайваню по поставкам России компонентов к ракетам.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
