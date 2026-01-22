Зеленский обратился к США, Европе и Тайваню из-за ракет РФ - детали

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе, США и Тайваню. Украинский лидер вновь призвал страны прекратить поставки компонентов для российских ракет.

Об этом глава государства заявил во время выступления на экономическом форуме в Давосе в четверг, 22 января.

Кроме того, президент отметил, что российскую нефть до сих пор перевозят вдоль берегов Европы и это способствует финансированию войны в Украине.

