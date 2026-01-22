Зеленский обратился к США, Европе и Тайваню из-за ракет РФ - детали

Зеленский призвал прекратить поставлять компоненты ракет в РФ
Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 16:35
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе, США и Тайваню. Украинский лидер вновь призвал страны прекратить поставки компонентов для российских ракет.
Об этом глава государства заявил во время выступления на экономическом форуме в Давосе в четверг, 22 января.
Реклама
Читайте также:
Кроме того, президент отметил, что российскую нефть до сих пор перевозят вдоль берегов Европы и это способствует финансированию войны в Украине.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама