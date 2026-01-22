Зеленский резко обратился к Европе - выступление в Давосе

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе повторил свою минилорічну речь о том, что Европе нужна защита. Глава государства подчеркнул, что за этот год ситуация не изменилась.

"Еще в прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свою речь словами: "Европа должна знать, как защищаться. Прошел год - и ничего не изменилось. Я снова должен говорить те же слова", - сказал Зеленский.

