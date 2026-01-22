Видео
Дата публикации 22 января 2026 16:17
Зеленский раскритиковал ЕС в вопросе трибунала для Путина
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реального прогресса в создании международного трибунала за российскую агрессию против Украины до сих пор нет. По его словам, Европа не смогла дойти даже до решения относительно места расположения будущего суда.

Об этом украинский лидер заявил во время выступления в Давосе в четверг, 22 января.

Читайте также:

Зеленский о трибунале

Глава государства также отметил, что пока одни мировые лидеры оказываются в судах, российский диктатор Владимир Путин остается вне юридической ответственности.

"На четвертый год войны Путин не только не в суде, но и продолжает бороться за свои активы", — подчеркнул он.

По словам главы государства, Путин пытается вернуть замороженные в Европе российские активы вместо того, чтобы отвечать за развязанную войну.

Напомним, что сегодня, 22 января, в Давосе прошла встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Как стало известно позже, лидеры стран говорили около часа. Трамп также охарактеризовал встречу с Зеленским как "хорошую".

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
