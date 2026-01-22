Зеленський розкритикував ЄС у питанні трибуналу для Путіна

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що реального прогресу у створенні міжнародного трибуналу за російську агресію проти України досі немає. За його словами, Європа не змогла дійти навіть до рішення щодо місця розташування майбутнього суду.

Про це український лідер заявив під час виступу у Давосі у четвер, 22 січня.

Зеленський про трибунал

Голова держави також зазначив, що поки одні світові лідери опиняються в судах, російський диктатор Володимир Путін залишається поза юридичною відповідальністю.

"Мадуро в суді в Нью-Йорку, але Путін не в суді. На четвертий рік війни Путін не лише не в суді, а й продовжує боротися за свої активи", — підкреслив він.

За словами глави держави, Путін намагається повернути заморожені в Європі російські активи замість того, щоб відповідати за розв’язану війну.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 січня, у Давосі пройшла зустріч Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Як стало відомо пізніше, лідери країн говорили близько години. Трамп також охарактеризував зустріч із Зеленським як "хорошу".