Зеленський різко звернувся до Європи — виступ у Давосі

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Давосі повторив свою минилорічну промову щодо того, що Європі потрібен захист. Глава держави наголосив, що за цей рік ситуація не змінилася.

"Ще минулого року тут, в Давосі, я закінчив свою промову словами: "Європа має знати, як захищатися. Минув рік — і нічого не змінилось. Я знову маю казати ті самі слова", — сказав Зеленський.

