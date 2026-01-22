Зеленський різко звернувся до Європи — виступ у Давосі

Нічого не змінилось — Зеленський жорстко звернувся до Європи
Дата публікації: 22 січня 2026 16:18
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Давосі повторив свою минилорічну промову щодо того, що Європі потрібен захист. Глава держави наголосив, що за цей рік ситуація не змінилася.
"Ще минулого року тут, в Давосі, я закінчив свою промову словами: "Європа має знати, як захищатися. Минув рік — і нічого не змінилось. Я знову маю казати ті самі слова", — сказав Зеленський.
Новина доповнюється...
