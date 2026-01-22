Відео
Україна
Україна

Зеленський закликав припинити постачати компоненти ракет в РФ

Дата публікації: 22 січня 2026 16:35
Зеленський звернувся до США, Європи та Тайваню через ракети РФ — деталі
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Європи, США та Тайваню. Український лідер знову закликав країни припинити постачання компонентів для російських ракет.

Про це глава держави заявив під час виступу на економічному форумі в Давосі в четвер, 22 січня.

Крім того, президент зазначив, що російську нафту досі перевозять вдовж берегів Європи і це сприяє фінансуванню війни в Україні.

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
