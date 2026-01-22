Зеленський закликав припинити перевезення нафти з РФ біля берегів ЄС

Зеленський заявив, ща нафту РФ досі перевозять біля берегів ЄС
Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 16:26
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська нафта продовжує транспортуватися вздовж берегів країн Європи. В той час як гроші від продажу палива йдуть на фінансування війни в Україні.
Про це глава держави заявив під час свого виступу на економічному форумі в Давосі в четвер, 22 січня.
Реклама
Читайте також:
"Постачання російської нафти має бути зупинено, вона має бути конфіскована та продана на благо Європи. Чому б і ні? Якщо в Путіна немає грошей, війни не буде. Якщо Європа має ресурси, вона може захистити свій народ", — заявив Зеленський.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама