Зеленський заявив, ща нафту РФ досі перевозять біля берегів ЄС

Зеленський заявив, ща нафту РФ досі перевозять біля берегів ЄС

Дата публікації: 22 січня 2026 16:26
Зеленський закликав припинити перевезення нафти з РФ біля берегів ЄС
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська нафта продовжує транспортуватися вздовж берегів країн Європи. В той час як гроші від продажу палива йдуть на фінансування війни в Україні.

Про це глава держави заявив під час свого виступу на економічному форумі в Давосі в четвер, 22 січня.

"Постачання російської нафти має бути зупинено, вона має бути конфіскована та продана на благо Європи. Чому б і ні? Якщо в Путіна немає грошей, війни не буде. Якщо Європа має ресурси, вона може захистити свій народ", — заявив Зеленський.

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
