Зеленский призвал прекратить перевозку нефти из РФ у берегов ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская нефть продолжает транспортироваться вдоль берегов стран Европы. В то время как деньги от продажи топлива идут на финансирование войны в Украине.

Об этом глава государства заявил во время своего выступления на экономическом форуме в Давосе в четверг, 22 января.

"Поставки российской нефти должны быть остановлены, она должна быть конфискована и продана на благо Европы. Почему бы и нет? Если у Путина нет денег, войны не будет. Если Европа имеет ресурсы, она может защитить свой народ", — заявил Зеленский.

