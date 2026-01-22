Зеленский призвал прекратить перевозку нефти из РФ у берегов ЕС

Зеленский заявил, что нефть РФ до сих пор перевозят у берегов ЕС
Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 16:26
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская нефть продолжает транспортироваться вдоль берегов стран Европы. В то время как деньги от продажи топлива идут на финансирование войны в Украине.
Об этом глава государства заявил во время своего выступления на экономическом форуме в Давосе в четверг, 22 января.
Реклама
Читайте также:
"Поставки российской нефти должны быть остановлены, она должна быть конфискована и продана на благо Европы. Почему бы и нет? Если у Путина нет денег, войны не будет. Если Европа имеет ресурсы, она может защитить свой народ", — заявил Зеленский.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама