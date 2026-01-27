В Белом доме прокомментировали слухи о гарантиях безопасности за отказ от Донбасса

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В Белом доме опровергли информацию о том, что гарантии безопасности США зависят от согласия Украины на вывод войск с Донбасса. Такое утверждение появилось сегодня утром в издании Financial Times.

Об этом информирует Reuters во вторник, 27 января.

Реклама

Читайте также:

В Белом доме опровергли слухи о гарантиях безопасности в обмен на Донбасс

Во вторник утром, 27 января, издание Financial Times со ссылкой на восемь источников, ознакомленных с переговорами, сообщило, что якобы администрация Дональда Трампа дала Украине понять, что гарантии безопасности США зависят от согласия Киева на мирное соглашение, которое, вероятно, потребует передачи Донбасса России.

Также в FT отмечали, что Вашингтон также якобы сказал, что может предложить Украине больше вооружения для укрепления ее армии в послевоенный период, если Киев согласится вывести войска из контролируемых им частей восточного региона.

В то же время издание вспомнило слова украинского чиновника о том, что Киев больше не уверен, согласится ли Вашингтон вообще на гарантии безопасности, поскольку американцы останавливаются каждый раз, когда дело доходит до подписи.

Впоследствии в Белом доме опровергли информацию Financial Times. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала "ложью" сообщения СМИ о том, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в обмен на ее согласие вывести войска с Донбасса.

"Это полная неправда — единственная роль США в миротворческом процессе заключается в том, чтобы объединить обе стороны для достижения соглашения", — сказала Анна Келли.

Источник, ознакомленный с позицией США, заявил Financial Times, что Вашингтон "не пытается навязать Украине никаких территориальных уступок". При этом гарантии безопасности от США зависят от готовности обеих сторон заключить мирное соглашение, а его содержание — зависит только от России и Украины.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности полностью готов.

Ранее украинский лидер сообщал, когда возможно подписание документа о гарантиях безопасности США для Украины.