Украинцы не готовы отдать Донбасс России в обмен на гарантии безопасности

Донецкая область. Фото: Зеленский/Telegram

Большинство украинцев не поддерживают идею передачи всего Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Речь идет о 52% граждан, имеющих такую позицию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Как известно, с конца 2025 года значительная часть дискуссий вокруг потенциальных мирных договоренностей касается территорий, которые Украина контролирует в Донецкой области. В частности, обсуждается предложение передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности от Европы и США.

Учитывая это, в январе 2026 года КМИС провел опрос по этому вопросу.

Итак, согласно результатам опроса, 52% респондентов лично считают категорически неприемлемым передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности.

В то же время готовы на такую уступку — 40% (хотя из них большинство признают, что это является сложным условием). Еще 7% не смогли определиться со своим мнением.

Результаты опроса о готовности отдать Донбасс России в обмен на гарантии безопасности. Инфографика: КМИС

В середине января 2026 года показатели были почти идентичны. То есть в течение двух последних недель января несмотря на масштабные обстрелы и проблемы со светом и теплом поддержка такого требования к миру не выросла.

Отдельно в КМИС отмечают, что среди жителей г. Киев 59% считают такое условие категорически неприемлемым. Готовы принять — 31%. То есть несмотря на сложную ситуацию в столице большинство отвергают его.

Если говорить о других регионах, то на Западе 57% категорически отвергают и 38% готовы принять, в Центре/Севере (без г. Киев) — 49% и 42%, на Юге — 49% и 44%, на Востоке — 50% и 39%.

Результаты опроса украинцев. Инфографика: КМИС

Ключевые результаты опроса

КМИС задавал и другие вопросы украинцам, кроме позиции по Донбассу.

Основные результаты:

Только 20% украинцев ожидают, что война завершится в ближайшие недели или хотя бы в первой половине 2026 года;

65% утверждают, что они готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо (в декабре 2025 года — 62%, в сентябре 2025 года — 62%);

88% считают, что ударами по энергетике Россия пытается оставить украинцев без света и тепла и принудить к капитуляции;

90% считают, что Украина должна наносить удары по территории России. При этом из них 80% считают, что Украина должна наносить удары не только по военной инфраструктуре, но и по другим объектам;

66% ожидают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС (в декабре 2025 года — 64%).

Результаты опроса. Инфографика: КМИС

Отметим, что опрос провел Киевский международный институт социологии методом телефонных интервью. В исследовании, проведенном 23-29 января 2026 года, приняли участие 1003 респондента.

Недавно президент Зеленский заявил, что Украина не согласится на передачу России Донбасса.

Ранее в Белом доме отрицали, что гарантии безопасности США зависят от согласия Украины на вывод войск с Донбасса.