Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Готовы ли украинцы отказаться от Донбасса — опрос

Готовы ли украинцы отказаться от Донбасса — опрос

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 13:14
Украинцы не готовы отдать Донбасс России в обмен на гарантии безопасности
Донецкая область. Фото: Зеленский/Telegram

Большинство украинцев не поддерживают идею передачи всего Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Речь идет о 52% граждан, имеющих такую позицию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Реклама
Читайте также:

Сколько процентов украинцев против передачи Донбасса России

Как известно, с конца 2025 года значительная часть дискуссий вокруг потенциальных мирных договоренностей касается территорий, которые Украина контролирует в Донецкой области. В частности, обсуждается предложение передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности от Европы и США.

Учитывая это, в январе 2026 года КМИС провел опрос по этому вопросу.

Итак, согласно результатам опроса, 52% респондентов лично считают категорически неприемлемым передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности.

В то же время готовы на такую уступку — 40% (хотя из них большинство признают, что это является сложным условием). Еще 7% не смогли определиться со своим мнением.

Українці не готові віддавати Донбас Росії
Результаты опроса о готовности отдать Донбасс России в обмен на гарантии безопасности. Инфографика: КМИС

В середине января 2026 года показатели были почти идентичны. То есть в течение двух последних недель января несмотря на масштабные обстрелы и проблемы со светом и теплом поддержка такого требования к миру не выросла.

Отдельно в КМИС отмечают, что среди жителей г. Киев 59% считают такое условие категорически неприемлемым. Готовы принять — 31%. То есть несмотря на сложную ситуацию в столице большинство отвергают его.

Если говорить о других регионах, то на Западе 57% категорически отвергают и 38% готовы принять, в Центре/Севере (без г. Киев) — 49% и 42%, на Юге — 49% и 44%, на Востоке — 50% и 39%.

Опитування українців щодо війни
Результаты опроса украинцев. Инфографика: КМИС

Ключевые результаты опроса

КМИС задавал и другие вопросы украинцам, кроме позиции по Донбассу.

Основные результаты:

  • Только 20% украинцев ожидают, что война завершится в ближайшие недели или хотя бы в первой половине 2026 года;
  • 65% утверждают, что они готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо (в декабре 2025 года — 62%, в сентябре 2025 года — 62%);
  • 88% считают, что ударами по энергетике Россия пытается оставить украинцев без света и тепла и принудить к капитуляции;
  • 90% считают, что Украина должна наносить удары по территории России. При этом из них 80% считают, что Украина должна наносить удары не только по военной инфраструктуре, но и по другим объектам;
  • 66% ожидают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС (в декабре 2025 года — 64%).
Опитування українців щодо війни
Результаты опроса. Инфографика: КМИС

Отметим, что опрос провел Киевский международный институт социологии методом телефонных интервью. В исследовании, проведенном 23-29 января 2026 года, приняли участие 1003 респондента.

Недавно президент Зеленский заявил, что Украина не согласится на передачу России Донбасса.

Ранее в Белом доме отрицали, что гарантии безопасности США зависят от согласия Украины на вывод войск с Донбасса.

Донбасс украинцы опрос война в Украине гарантии безопасности
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации