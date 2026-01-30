Зеленский объяснил пойдет ли Украина на компромиссы по Донбассу и ЗАЭС

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не рассматривает никаких компромиссов в рамках мирного плана, которые могут привести к потере территориальной целостности. По его словам, Украина не согласится на передачу России Донбасса или Запорожской атомной электростанции без борьбы.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Глава государства подчеркнул, что вопрос Донбасса остается одним из самых сложных в переговорах. По состоянию на сейчас компромиссного варианта по этому региону не найдено. Зеленский подчеркнул, что переговоры могут продолжаться и дальше, однако они не могут завершиться решениями, которые противоречат суверенитету Украины.

В то же время президент сообщил, что Соединенные Штаты предлагают компромиссную модель в виде создания свободной экономической зоны. Однако ключевым, по его словам, остается вопрос контроля.

Украинская позиция заключается в том, что контроль над территориями должен быть справедливым. По его мнению, именно Украина должна контролировать те территории, которые и сейчас ей подвластны.

Что с гарантиями безопасности?

Отдельный блок заявлений Зеленского касался гарантий безопасности. Президент подчеркнул, что такие гарантии должны быть оформлены и подписаны еще до принятия окончательного решения о завершении войны.

По его словам, в военном приложении к пакету гарантий с Соединенными Штатами зафиксирован конкретный перечень вооружения, необходимого для украинской армии численностью 800 тысяч военнослужащих. Часть этих потребностей, как отметил Зеленский, могут профинансировать европейские партнеры.

В то же время президент обратил внимание на политические ограничения, которые существуют даже в рамках задекларированной поддержки. Зеленский заявил, что декларация так называемой "Коалиции желающих" является важной, однако пока она не имеет достаточной юридической силы. По его словам, парламенты стран-партнеров еще не приняли соответствующих решений и не проголосовали за эту декларацию, а без этого гарантии безопасности остаются лишь политическими намерениями.

Напомним, также Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается практически со всеми пунктами мирного плана, кроме двух.

В то же время как стало известно из результатов соцопросов, значительная часть украинцев резко не поддерживают территориальные уступки России для мира.