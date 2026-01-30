Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назвал два вопроса, которыми Украина не уступит России

Зеленский назвал два вопроса, которыми Украина не уступит России

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 10:36
Зеленский объяснил пойдет ли Украина на компромиссы по Донбассу и ЗАЭС
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не рассматривает никаких компромиссов в рамках мирного плана, которые могут привести к потере территориальной целостности. По его словам, Украина не согласится на передачу России Донбасса или Запорожской атомной электростанции без борьбы.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Реклама
Читайте также:

Зеленский высказался относительно уступок России и гарантии

Глава государства подчеркнул, что вопрос Донбасса остается одним из самых сложных в переговорах. По состоянию на сейчас компромиссного варианта по этому региону не найдено. Зеленский подчеркнул, что переговоры могут продолжаться и дальше, однако они не могут завершиться решениями, которые противоречат суверенитету Украины.

В то же время президент сообщил, что Соединенные Штаты предлагают компромиссную модель в виде создания свободной экономической зоны. Однако ключевым, по его словам, остается вопрос контроля.

Украинская позиция заключается в том, что контроль над территориями должен быть справедливым. По его мнению, именно Украина должна контролировать те территории, которые и сейчас ей подвластны.

Что с гарантиями безопасности?

Отдельный блок заявлений Зеленского касался гарантий безопасности. Президент подчеркнул, что такие гарантии должны быть оформлены и подписаны еще до принятия окончательного решения о завершении войны.

По его словам, в военном приложении к пакету гарантий с Соединенными Штатами зафиксирован конкретный перечень вооружения, необходимого для украинской армии численностью 800 тысяч военнослужащих. Часть этих потребностей, как отметил Зеленский, могут профинансировать европейские партнеры.

В то же время президент обратил внимание на политические ограничения, которые существуют даже в рамках задекларированной поддержки. Зеленский заявил, что декларация так называемой "Коалиции желающих" является важной, однако пока она не имеет достаточной юридической силы. По его словам, парламенты стран-партнеров еще не приняли соответствующих решений и не проголосовали за эту декларацию, а без этого гарантии безопасности остаются лишь политическими намерениями.

Напомним, также Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается практически со всеми пунктами мирного плана, кроме двух.

В то же время как стало известно из результатов соцопросов, значительная часть украинцев резко не поддерживают территориальные уступки России для мира.

Владимир Зеленский Донбасс переговоры Украина ЗАЭС Россия мирный план
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации