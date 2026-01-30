Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський назвав два питання, якими Україна не поступиться Росії

Зеленський назвав два питання, якими Україна не поступиться Росії

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 10:36
Зеленський пояснив чи піде Україна на компроміси щодо Донбасу і ЗАЕС
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава не розглядає жодних компромісів у рамках мирного плану, які можуть призвести до втрати територіальної цілісності. За його словами, Україна не погодиться на передачу Росії Донбасу чи Запорізької атомної електростанції без боротьби.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами. 

Реклама
Читайте також:

Зеленський висловився щодо поступок Росії та гарантії

Глава держави наголосив, що питання Донбасу залишається одним із найскладніших у переговорах. Станом на зараз компромісного варіанту щодо цього регіону не знайдено. Зеленський підкреслив, що переговори можуть тривати й надалі, однак вони не можуть завершитися рішеннями, які суперечать суверенітету України.

Водночас президент повідомив, що Сполучені Штати пропонують компромісну модель у вигляді створення вільної економічної зони. Проте ключовим, за його словами, залишається питання контролю.

Українська позиція полягає в тому, що контроль над територіями має бути справедливим. На його думку, саме Україна повинна контролювати ті території, які і зараз їй підвладні.

Що з гарантіями безпеки?

Окремий блок заяв Зеленського стосувався гарантій безпеки. Президент наголосив, що такі гарантії мають бути оформлені й підписані ще до ухвалення остаточного рішення про завершення війни.

За його словами, у військовому додатку до пакета гарантій зі Сполученими Штатами зафіксовано конкретний перелік озброєння, необхідного для української армії чисельністю 800 тисяч військовослужбовців. Частину цих потреб, як зазначив Зеленський, можуть профінансувати європейські партнери.

Водночас президент звернув увагу на політичні обмеження, які існують навіть у межах задекларованої підтримки. Зеленський заявив, що декларація так званої "Коаліції охочих" є важливою, однак наразі вона не має достатньої юридичної сили. За його словами, парламенти країн-партнерів ще не ухвалили відповідних рішень і не проголосували за цю декларацію, а без цього гарантії безпеки залишаються лише політичними намірами.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський заявив, що Україна погоджується практично з усіма пунктами мирного плану, окрім двох.

Водночас як стало відомо з результатів соцопитувань, значна частина українців різко не підтримують територіальні поступки Росії для миру. 

Володимир Зеленський Донбас переговори Україна ЗАЕС Росія мирний план
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації