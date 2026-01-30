Зеленський пояснив чи піде Україна на компроміси щодо Донбасу і ЗАЕС

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава не розглядає жодних компромісів у рамках мирного плану, які можуть призвести до втрати територіальної цілісності. За його словами, Україна не погодиться на передачу Росії Донбасу чи Запорізької атомної електростанції без боротьби.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами.

Глава держави наголосив, що питання Донбасу залишається одним із найскладніших у переговорах. Станом на зараз компромісного варіанту щодо цього регіону не знайдено. Зеленський підкреслив, що переговори можуть тривати й надалі, однак вони не можуть завершитися рішеннями, які суперечать суверенітету України.

Водночас президент повідомив, що Сполучені Штати пропонують компромісну модель у вигляді створення вільної економічної зони. Проте ключовим, за його словами, залишається питання контролю.

Українська позиція полягає в тому, що контроль над територіями має бути справедливим. На його думку, саме Україна повинна контролювати ті території, які і зараз їй підвладні.

Що з гарантіями безпеки?

Окремий блок заяв Зеленського стосувався гарантій безпеки. Президент наголосив, що такі гарантії мають бути оформлені й підписані ще до ухвалення остаточного рішення про завершення війни.

За його словами, у військовому додатку до пакета гарантій зі Сполученими Штатами зафіксовано конкретний перелік озброєння, необхідного для української армії чисельністю 800 тисяч військовослужбовців. Частину цих потреб, як зазначив Зеленський, можуть профінансувати європейські партнери.

Водночас президент звернув увагу на політичні обмеження, які існують навіть у межах задекларованої підтримки. Зеленський заявив, що декларація так званої "Коаліції охочих" є важливою, однак наразі вона не має достатньої юридичної сили. За його словами, парламенти країн-партнерів ще не ухвалили відповідних рішень і не проголосували за цю декларацію, а без цього гарантії безпеки залишаються лише політичними намірами.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський заявив, що Україна погоджується практично з усіма пунктами мирного плану, окрім двох.

Водночас як стало відомо з результатів соцопитувань, значна частина українців різко не підтримують територіальні поступки Росії для миру.