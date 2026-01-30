Україна підтримує 18 із 20 пунктів плану США — Зеленський

Володимир Зеленський тисне руку Дональду Трампу. Фото: ОПУ

Україна загалом підтримує американський мирний план із 20 пунктів, запропонований у межах міжнародних зусиль. Проте, є застереження та незадоволення щодо двох положень документа.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

Що з мирним планом та обміном полоненими

За словами глави держави, з українського боку немає заперечень проти більшості пунктів плану. Водночас два з них залишаються неприйнятними, і саме ці позиції наразі не узгоджені, проте, він не уточнив про що саме йдеться. Зеленський наголосив, що документ такого рівня має бути підписаний на найвищому політичному рівні — безпосередньо президентами.

Окремо президент України звернув увагу на ситуацію з обміном військовополоненими. За його словами, Росія фактично призупинила цей процес, оскільки в Москві не вважають обміни вигідними для себе. Зеленський зазначив, що російська сторона розглядає обмін полоненими не як гуманітарний крок, а як поступку Україні.

Президент підкреслив, що така позиція Росії додатково ускладнює переговорні процеси й впливає на реалізацію раніше досягнутих домовленостей.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявляв, що проблемних питан у рамках мирного плану, стає дедалі менше.

Також Андрій Сибіга заявляв, що Україна, Росія та США підпишуть окремі документи та зобов'язання між собою для мирного плану.

Водночас аналітики ISW пояснили, як Росія демонструє неготовність до миру та які територіальні претензії вона висуває в рамках мирного плану.