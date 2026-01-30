Видео
Главная Новости дня Украина не согласна только с двумя пунктами в мирном плане

Дата публикации 30 января 2026 10:20
Украина поддерживает 18 из 20 пунктов плана США - Зеленский
Владимир Зеленский жмет руку Дональду Трампу. Фото: ОПУ

Украина в целом поддерживает американский мирный план из 20 пунктов, предложенный в рамках международных усилий. Однако, есть предостережения и недовольство по двум положениям документа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Читайте также:

Что с мирным планом и обменом пленными

По словам главы государства, с украинской стороны нет возражений против большинства пунктов плана. В то же время два из них остаются неприемлемыми, и именно эти позиции пока не согласованы, однако, он не уточнил о чем именно идет речь. Зеленский отметил, что документ такого уровня должен быть подписан на самом высоком политическом уровне - непосредственно президентами.

Отдельно президент Украины обратил внимание на ситуацию с обменом военнопленными. По его словам, Россия фактически приостановила этот процесс, поскольку в Москве не считают обмены выгодными для себя. Зеленский отметил, что российская сторона рассматривает обмен пленными не как гуманитарный шаг, а как уступку Украине.

Президент подчеркнул, что такая позиция России дополнительно усложняет переговорные процессы и влияет на реализацию ранее достигнутых договоренностей.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявлял, что проблемных вопросов в рамках мирного плана, становится все меньше.

Также Андрей Сибига заявлял, что Украина, Россия и США подпишут отдельные документы и обязательства между собой для мирного плана.

В то же время аналитики ISW объяснили, как Россия демонстрирует неготовность к миру и какие территориальные претензии она выдвигает в рамках мирного плана.

