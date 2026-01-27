Сибіга заявив, що США підпишуть окремі документи з Україною та РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Мирну угоду, що складається із 20 пунктів, про врегулювання повномасштабної війни Україна підпише зі Сполучними Штатами Америки. Водночас США підпишуть окремий документ з Росією.

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю "Європейській правді" у вівторок, 27 січня.

Сибіга про підписання мирної угоди зі США

Глава МЗС України зазначив, що угода на 20 пунктів, яка зараз перебуває у центрі мирного процесу, — це двосторонній документ.

"Якщо говорити суто про цю 20-пунктову рамку, то це наразі документ двосторонній, який підписуватимуть США й Україна. Ну і з Росією — мають підписати США. Станом на зараз обговорюється саме така конструкція, але перемовини ще тривають, це процес", — пояснив Сибіга.

Щодо участі європейців у схваленні "мирних документів", то європейська сторона, за словами очільника МЗС України, "присутня в мирному процесі й у домовленостях про безпекові гарантії".

"До речі, важливо, що уперше йдеться саме про термін "безпекові гарантії", а не "запевнення" чи щось подібне", — зауважив міністр.

Крім того, Сибіга наголосив, що гарантії безпеки повинні мати юридично-зобов'язальний характер.

"Тому важливо, що є згода щодо потреби ратифікації гарантій — зокрема, їхньої ратифікації у Конгресі США", — зазначив глава МЗС.

А також додав, що ще один принциповий елемент — присутність іноземних військ. Деякі європейські партнери підтверджують свій контингент. Але це може відбутися лише за умови американського "бекстопу".

"Також важливий елемент — пакет стримування. Російський режим повинен чітко розуміти наслідки можливого порушення миру. Для цього Україні необхідна самодостатність у виробництві систем ППО і далекобійної зброї", — наголосив Сибіга.

Нещодавно стало відомо, чи погодиться Володимир Зеленський на особисту зустріч із російським диктатором Путіним.

Нагадаємо, що лідер США Дональд Трамп заявив, що Зеленський згоден на угоду щодо миру.