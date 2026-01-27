Сибіга заявив, що США підпишуть окремі документи з Україною та РФ

США підпишуть окремі документи з Україною та РФ — Сибіга
Мирну угоду, що складається із 20 пунктів, про врегулювання повномасштабної війни Україна підпише зі Сполучними Штатами Америки. Водночас США підпишуть окремий документ з Росією.
Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю "Європейській правді" у вівторок, 27 січня.
Сибіга про підписання мирної угоди зі США
Глава МЗС України зазначив, що угода на 20 пунктів, яка зараз перебуває у центрі мирного процесу, — це двосторонній документ.
"Якщо говорити суто про цю 20-пунктову рамку, то це наразі документ двосторонній, який підписуватимуть США й Україна. Ну і з Росією — мають підписати США. Станом на зараз обговорюється саме така конструкція, але перемовини ще тривають, це процес", — пояснив Сибіга.
Щодо участі європейців у схваленні "мирних документів", то європейська сторона, за словами очільника МЗС України, "присутня в мирному процесі й у домовленостях про безпекові гарантії".
"До речі, важливо, що уперше йдеться саме про термін "безпекові гарантії", а не "запевнення" чи щось подібне", — зауважив міністр.
Крім того, Сибіга наголосив, що гарантії безпеки повинні мати юридично-зобов'язальний характер.
"Тому важливо, що є згода щодо потреби ратифікації гарантій — зокрема, їхньої ратифікації у Конгресі США", — зазначив глава МЗС.
А також додав, що ще один принциповий елемент — присутність іноземних військ. Деякі європейські партнери підтверджують свій контингент. Але це може відбутися лише за умови американського "бекстопу".
"Також важливий елемент — пакет стримування. Російський режим повинен чітко розуміти наслідки можливого порушення миру. Для цього Україні необхідна самодостатність у виробництві систем ППО і далекобійної зброї", — наголосив Сибіга.
Нещодавно стало відомо, чи погодиться Володимир Зеленський на особисту зустріч із російським диктатором Путіним.
Нагадаємо, що лідер США Дональд Трамп заявив, що Зеленський згоден на угоду щодо миру.
Читайте Новини.LIVE!