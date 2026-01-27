Сибига заявил, что США подпишут отдельные документы с Украиной и РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Мирное соглашение, состоящее из 20 пунктов, об урегулировании полномасштабной войны Украина подпишет с Соединенными Штатами Америки. В то же время США подпишут отдельный документ с Россией.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде" во вторник, 27 января.

Сибига о подписании мирного соглашения с США

Глава МИД Украины отметил, что соглашение на 20 пунктов, которое сейчас находится в центре мирного процесса, — это двусторонний документ.

"Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке, то это сейчас документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией — должны подписать США. По состоянию на сейчас обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс", — пояснил Сибига.

Что касается участия европейцев в одобрении "мирных документов", то европейская сторона, по словам главы МИД Украины, "присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности".

"Кстати, важно, что впервые речь идет именно о термине "гарантии безопасности", а не "заверения" или что-то подобное", — отметил министр.

Кроме того, Сибига отметил, что гарантии безопасности должны иметь юридически-обязательный характер.

"Поэтому важно, что есть согласие относительно необходимости ратификации гарантий — в частности, их ратификации в Конгрессе США", — отметил глава МИД.

А также добавил, что еще один принципиальный элемент — присутствие иностранных войск. Некоторые европейские партнеры подтверждают свой контингент. Но это может произойти только при условии американского "бэкстопа".

"Также важный элемент — пакет сдерживания. Российский режим должен четко понимать последствия возможного нарушения мира. Для этого Украине необходима самодостаточность в производстве систем ПВО и дальнобойного оружия", — подчеркнул Сибига.

Недавно стало известно, согласится ли Владимир Зеленский на личную встречу с российским диктатором Путиным.

Напомним, что лидер США Дональд Трамп заявил, что Зеленский согласен на соглашение о мире.