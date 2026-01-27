Состоится ли встреча Зеленского и Путина — что известно

Стало известно, готов ли Зеленский встретиться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он может это сделать ради того, чтобы решить вопрос территорий и Запорожской атомной электростанции.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде" во вторник, 27 января.
Возможна ли встреча Зеленского и Путина — детали
Глава дипломатического ведомства Украины Андрей Сибига сказал, что Владимир Зеленский готов встретиться с главой Кремля Путиным для того, чтобы решить вопрос территорий и Запорожской АЭС.
Сибига добавил, что именно эти вопросы остаются несогласованными.
По словам министра, именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать.
В то же время Сибига отметил, что не видит необходимости в своей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Кроме того, украинский министр заявил, что состав российской делегации на переговорах качественно изменился.
"Прогресс в переговорах есть, на трехсторонней встрече в Абу-Даби присутствовала конкретика", — сказал Сибига.
Напомним, что недавно Зеленский анонсировал новый раунд переговоров между Украиной, Россией и США — он состоится в воскресенье, 1 февраля.
Ранее президент заявлял о том, что во время переговоров с Россией было много проблемных вопросов.
