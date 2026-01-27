Состоится ли встреча Зеленского и Путина — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он может это сделать ради того, чтобы решить вопрос территорий и Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде" во вторник, 27 января.

Глава дипломатического ведомства Украины Андрей Сибига сказал, что Владимир Зеленский готов встретиться с главой Кремля Путиным для того, чтобы решить вопрос территорий и Запорожской АЭС.

Сибига добавил, что именно эти вопросы остаются несогласованными.

По словам министра, именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать.

В то же время Сибига отметил, что не видит необходимости в своей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Кроме того, украинский министр заявил, что состав российской делегации на переговорах качественно изменился.

"Прогресс в переговорах есть, на трехсторонней встрече в Абу-Даби присутствовала конкретика", — сказал Сибига.

Напомним, что недавно Зеленский анонсировал новый раунд переговоров между Украиной, Россией и США — он состоится в воскресенье, 1 февраля.

Ранее президент заявлял о том, что во время переговоров с Россией было много проблемных вопросов.