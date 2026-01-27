Чи відбудеться зустріч Зеленського та Путіна — що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним. Він може це зробити заради того, щоб вирішити питання територій та Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтервʼю "Європейській правді" у вівторок, 27 січня.

Чи можлива зустріч Зеленського та Путіна — деталі

Очільник дипломатичного відомства України Андрій Сибіга сказав, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з главою Кремля Путіним для того, щоб вирішити питання територій та Запорізької АЕС.

Сибіга додав, що саме ці питання залишаються непогодженими.

За словами міністра, саме для їхнього вирішення президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати.

Водночас Сибіга зауважив, що не бачить необхідності у своїй зустрічі з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Крім того, український міністр заявив, що склад російської делегації на переговорах якісно змінився.

"Прогрес у перемовинах є, на тристоронній зустрічі в Абу-Дабі була присутня конкретика", — сказав Сибіга.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський анонсував новий раунд переговорів між Україною, Росією та США — він відбудеться у неділю, 1 лютого.

Раніше президент заявляв про те, що під час переговорів із Росією було багато проблемних питань.