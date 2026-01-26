Зеленський сказав, що у неділю відбудеться наступний раунд переговорів

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський сказав, що у неділю, 1 лютого, відбудеться другий раунд переговорів між Україною, США та Росією.

Зеленський про новий раунд переговорів

Сьогодні була також уже повна доповідь нашої делегації – хлопці повернулися після тристоронніх зустрічей. За довгий час був знову формат з американцями та росіянами. Встигли обговорити різні питання більше військового характеру – те, що стосується кроків для закінчення війни та реального контролю, моніторингу. Є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч.

Попередньо ми говорили про те, що команди зустрінуться ще раз у неділю. Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч. Україна буде максимально підготовленою по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені. Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, – Росія. Потрібні реальні результати дипломатії. Щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною, жорсткою метою – відсувають нові заходи тиску на Росію, які могли б спрацювати. А тиск потрібен. Саме тиск і його наслідки – результат санкцій, результат блокування російських операцій – усе це працює на зупинку війни. Треба, щоб партнери про це не забували. Я дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто нам допомагає!

