Главная Новости дня Трамп заявил, что Зеленский согласен на сделку по миру

Трамп заявил, что Зеленский согласен на сделку по миру

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 01:04
Трамп рассказал, что Зеленский готов заключить мирную сделку
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Офис президента

Президент США Дональд Трамп считает, что на данный момент президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин хотят мирной сделки. Более того, он утверждает, что Украине известны параметры договоренности и Зеленский согласен на них.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Читайте также:

Что сказал Трамп о достижении сделки по миру в Украине

"Понимаете, что здесь произошло: были моменты, когда Путин не хотел заключать сделку, были моменты, когда Зеленский не хотел заключать сделку... Сейчас, я думаю, они оба хотят заключить сделку, но мы посмотрим", — заявил Трамп журналистам.

На уточняющий вопрос, что ему сказал Зеленский на встрече в Давосе, американский лидер сказал о согласии Украины на сделку.

"Он сказал, что хотел бы заключить сделку сегодня. Люди знают параметры... Понимаете, мы обсуждаем вещи, которые обсуждаются уже шесть или семь месяцев, и он приехал и сказал, что хочет заключить сделку, потому что я не был в этом полностью уверен", — рассказал президент США.

Также Трамп отметил, что имел много разговоров об Украине, в том числе с Зеленским, и подчеркнул, что войну "хорошо было бы закончить", так как каждый месяц гибнут десятки тысяч солдат.

Кроме того, он в очередной раз раскритиковал администрацию бывшего президента Джо Байдена, заявив, что США "бессмысленно потратили 350 млрд долларов". При этом лидер США добавил, что вопрос не в деньгах, а в человеческих жизнях.

"Мы зарабатываем деньги. Я не хочу зарабатывать деньги", — добавил он, комментируя нынешнюю ситуацию по войне (речь о закупке американского оружия).

Помимо этого Трамп сообщил, что его посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже якобы едут в Москву (хотя их встреча с главой Кремля Владимиром Путиным уже идет), добавив, что вопрос возможных уступок остается открытым.

В то же время Трамп отметил, что имел "много хороших встреч" с Зеленским, но они не дали результата. Он также в очередной раз подчеркнул свою роль в прекращении других войн, утверждая, что некоторые из них ему удавалось завершить за считанные дни, тогда как война в Украине, по его словам, "тянется бесконечно".

Что сказал о предстоящих переговорах в ОАЭ

В добавок глава Белого дома прокомментировал трехсторонние переговоры США, Украины и России в Абу-Даби и возможную встречу на уровне лидеров. По его словам, сам факт встреч является ключевым.

"Каждый раз, когда мы встречаемся — все хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет. Первые три года они не встречались. При Байдене вообще никто не встречался", — заявил президент США.

Он подчеркнул, что переговоры состоятся, но их результат пока открыт. На вопрос о возможных уступках он ответил, что главной целью видит сохранение человеческих жизней.

"Мы встречаемся — и посмотрим, что будет. Я надеюсь, мы спасем много жизней", — резюмировал он.

Напомним, в четверг 22 января Зеленский анонсировал, что в ОАЭ пройдет трехсторонняя встреча между Украиной, США и Россией. По его словам, стороны будут обсуждать самый сложный вопрос — вопрос территорий на востоке страны. Он отметил, что на этой встрече могут быть представлены варианты по урегулированию ситуации.

Также Зеленский рассказал, что документ о гарантиях безопасности США для Украины уже готов. Но его подписание возможно только после завершения войны.

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп мирный план мирные переговоры мирное соглашение
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
