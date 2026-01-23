Відео
Головна Новини дня Трамп заявив, що Зеленський згоден на угоду щодо миру

Трамп заявив, що Зеленський згоден на угоду щодо миру

Дата публікації: 23 січня 2026 01:04
Трамп розповів, що Зеленський готовий укласти мирну угоду
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Офіс президента

Президент США Дональд Трамп вважає, що наразі президент України Володимир Зеленський і глава Кремля Володимир Путін хочуть мирної угоди. Ба більше, він стверджує, що Україні відомі параметри домовленості і Зеленський згоден на них.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Читайте також:

Що сказав Трамп про досягнення угоди щодо миру в Україні

"Розумієте, що тут сталося: були моменти, коли Путін не хотів укладати угоду, були моменти, коли Зеленський не хотів укладати угоду... Зараз, я думаю, вони обидва хочуть укласти угоду, але ми подивимося", — заявив Трамп журналістам.

На уточнююче запитання, що йому сказав Зеленський на зустрічі в Давосі, американський лідер сказав про згоду України на угоду.

"Він сказав, що хотів би укласти угоду сьогодні. Люди знають параметри... Розумієте, ми обговорюємо речі, які обговорюють уже шість чи сім місяців, і він приїхав і сказав, що хоче укласти угоду, тому що я не був у цьому повністю впевнений", — розповів президент США.

Також Трамп зазначив, що мав багато розмов про Україну, зокрема із Зеленським, і наголосив, що війну "добре було б закінчити", бо щомісяця гинуть десятки тисяч солдатів.

Крім того, він укотре розкритикував адміністрацію колишнього президента Джо Байдена, заявивши, що США "безглуздо витратили 350 млрд доларів". При цьому лідер США додав, що питання не в грошах, а в людських життях.

"Ми заробляємо гроші. Я не хочу заробляти гроші", — додав він, коментуючи нинішню ситуацію щодо війни (йдеться про закупівлю американської зброї).

Крім цього, Трамп повідомив, що його посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер уже нібито їдуть до Москви (хоча їхня зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним уже триває), додавши, що питання можливих поступок залишається відкритим.

Водночас Трамп зазначив, що мав "багато хороших зустрічей" із Зеленським, але вони не дали результату. Він також укотре наголосив на своїй ролі в припиненні інших воєн, стверджуючи, що деякі з них йому вдавалося завершити за лічені дні, тоді як війна в Україні, за його словами, "тягнеться нескінченно".

Що сказав про майбутні переговори в ОАЕ

На додаток глава Білого дому прокоментував тристоронні переговори США, України та Росії в Абу-Дабі та можливу зустріч на рівні лідерів. За його словами, сам факт зустрічей є ключовим.

"Щоразу, коли ми зустрічаємося — все добре. Якщо не зустрічатися, нічого не станеться. Перші три роки вони не зустрічалися. За Байдена взагалі ніхто не зустрічався", — заявив президент США.

Він наголосив, що переговори відбудуться, але їхній результат поки що відкритий. На запитання про можливі поступки він відповів, що головною метою бачить збереження людських життів.

"Ми зустрічаємося — і подивимося, що буде. Я сподіваюся, ми врятуємо багато життів", — резюмував він.

Нагадаємо, у четвер 22 січня Зеленський анонсував, що в ОАЕ відбудеться тристороння зустріч між Україною, США та Росією. За його словами, сторони обговорюватимуть найскладніше питання — питання територій на сході країни. Він зазначив, що на цій зустрічі можуть бути представлені варіанти щодо врегулювання ситуації.

Також Зеленський розповів, що документ про гарантії безпеки США для України вже готовий. Але його підписання можливе тільки після завершення війни.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
