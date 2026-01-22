Тристоронні переговори в ОАЕ — які теми обговорять

Термінова новина

У пʼятницю, 23 січня, в Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться тристороння зустріч України, США та РФ. Наразі найскладнішим залишається питання територій на сході країни.

Про це український лідер Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами.

Переговори у Еміратах

Зеленський вважає, що питання територій на сході поки не має остаточного рішення.

За його словами, цю тему обговорювали під час зустрічей зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером, Дональдом Трампом та державним секретарем США Марко Рубіо.

"Ми всі говоримо про одне найскладніше питання, яке ще не вирішили", — сказав Президент.

Зеленський зазначив, що на можливих тристоронніх переговорах сторони можуть представити одне одному свої варіанти щодо врегулювання ситуації. Він підкреслив, що йдеться саме про схід України та питання територіальної цілісності держави.

