Головна Новини дня Зеленський сказав, хто поїде на переговори в ОАЕ від України

Зеленський сказав, хто поїде на переговори в ОАЕ від України

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 18:02
Зеленський сказав, хто представлятиме Україну на переговорах в ОАЕ
Президент України Володимир Зеленський у Давосі 22 січня 2026 року. Фото: Reuters

У п'ятницю, 23 січня, в Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться тристороння зустріч України, США та Росії. Президент України Володимир Зеленський сказав, хто представлятиме Україну на переговорах завтра.

Про це Володимир Зеленський сказав під час свого виступу на форумі у Давосі у четвер, 22 січня.

Читайте також:

Зеленський про тристоронню зустріч в ОАЕ

Президент Зеленський розповів, хто від України поїде завтра на переговори в Об'єднані Арабські Емірати. Відтак, за його словами, на перемовинах буде вся українська група.

"Завтра на "тристоронню зустріч" їде вся українська група — Умєров, Буданов, Кислиця, Арахамія та Гнатов", — поінформував Зеленський.

Крім того, він додав, що робота в Еміратах триватиме два дні.

Раніше ми інформували, що у Давосі Зеленський анонсував тристоронню зустріч у п'ятницю, 23 січня.

Також ми повідомляли, що Зеленський сказав, чи готові документи щодо завершення війни в Україні.

Володимир Зеленський США переговори ОАЕ Давос Росія саміт в Давосі 2026
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
