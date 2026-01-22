Видео
Главная Новости дня Зеленский сказал, кто поедет на переговоры в ОАЭ от Украины

Зеленский сказал, кто поедет на переговоры в ОАЭ от Украины

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 18:02
Зеленский сказал, кто будет представлять Украину на переговорах в ОАЭ
Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе 22 января 2026 года. Фото: Reuters

В пятницу, 23 января, в Объединенных Арабских Эмиратах состоится трехсторонняя встреча Украины, США и России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, кто будет представлять Украину на переговорах завтра.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время своего выступления на форуме в Давосе в четверг, 22 января.

Читайте также:

Зеленский о трехсторонней встрече в ОАЭ

Президент Зеленский рассказал, кто от Украины поедет завтра на переговоры в Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому, по его словам, на переговорах будет вся украинская группа.

"Завтра на "трехстороннюю встречу" едет вся украинская группа — Умеров, Буданов, Кислица, Арахамия и Гнатов", — сообщил Зеленский.

Кроме того, он добавил, что работа в Эмиратах продлится два дня.

Ранее мы информировали, что в Давосе Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу в пятницу, 23 января.

Также мы сообщали, что Зеленский сказал, готовы ли документы по завершению войны в Украине.

Владимир Зеленский США переговоры ОАЭ Давос Россия саммит в Давосе 2026
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
