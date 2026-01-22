Зеленский сказал, кто будет представлять Украину на переговорах в ОАЭ

Зеленский сказал, кто поедет на переговоры в ОАЭ от Украины
В пятницу, 23 января, в Объединенных Арабских Эмиратах состоится трехсторонняя встреча Украины, США и России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, кто будет представлять Украину на переговорах завтра.
Об этом Владимир Зеленский сказал во время своего выступления на форуме в Давосе в четверг, 22 января.
Зеленский о трехсторонней встрече в ОАЭ
Президент Зеленский рассказал, кто от Украины поедет завтра на переговоры в Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому, по его словам, на переговорах будет вся украинская группа.
"Завтра на "трехстороннюю встречу" едет вся украинская группа — Умеров, Буданов, Кислица, Арахамия и Гнатов", — сообщил Зеленский.
Кроме того, он добавил, что работа в Эмиратах продлится два дня.
