Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Завтра состоится встреча Украины, США и РФ — что известно

Завтра состоится встреча Украины, США и РФ — что известно

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 16:37
Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, России и США
Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе 22 января 2026 года. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и России. Ожидается, что она может состояться уже в пятницу, 23 января, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время своего выступления на форуме в Давосе в четверг, 22 января.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о трехсторонней встрече Украины, США и РФ

Во время сегодняшнего выступления в Давосе президент Зеленский анонсировал "первую трехстороннюю встречу" Украины, России и США.

Отвечая на вопрос в Давосе, лидер сказал, что, по его пониманию, первая трехсторонняя встреча между США, Россией и Украиной состоится завтра и послезавтра.

По словам Зеленского, встреча состоится в Объединенных Арабских Эмиратах, инициатором выступил Вашингтон.

"Надеюсь, Эмираты об этом знают. Иногда мы получаем такие сюрпризы с американской стороны", — отметил Зеленский.

Отметим, что во время выступления в Давосе Зеленский заявил, что прогресса в создании международного трибунала за агрессию РФ против Украины до сих пор нет.

Кроме того, президент Украины раскритиковал запуск "Совета мира", отметив, что после этого полномасштабная война в Украине не закончилась.

Владимир Зеленский США переговоры Украина Давос саммит в Давосе 2026
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации