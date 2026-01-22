Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, России и США

Завтра состоится встреча Украины, США и РФ — что известно
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и России. Ожидается, что она может состояться уже в пятницу, 23 января, в Объединенных Арабских Эмиратах.
Об этом Владимир Зеленский сказал во время своего выступления на форуме в Давосе в четверг, 22 января.
Зеленский о трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Во время сегодняшнего выступления в Давосе президент Зеленский анонсировал "первую трехстороннюю встречу" Украины, России и США.
Отвечая на вопрос в Давосе, лидер сказал, что, по его пониманию, первая трехсторонняя встреча между США, Россией и Украиной состоится завтра и послезавтра.
По словам Зеленского, встреча состоится в Объединенных Арабских Эмиратах, инициатором выступил Вашингтон.
"Надеюсь, Эмираты об этом знают. Иногда мы получаем такие сюрпризы с американской стороны", — отметил Зеленский.
Отметим, что во время выступления в Давосе Зеленский заявил, что прогресса в создании международного трибунала за агрессию РФ против Украины до сих пор нет.
Кроме того, президент Украины раскритиковал запуск "Совета мира", отметив, что после этого полномасштабная война в Украине не закончилась.
Читайте Новини.LIVE!