Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, России и США

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе 22 января 2026 года. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и России. Ожидается, что она может состояться уже в пятницу, 23 января, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время своего выступления на форуме в Давосе в четверг, 22 января.

Зеленский о трехсторонней встрече Украины, США и РФ

Во время сегодняшнего выступления в Давосе президент Зеленский анонсировал "первую трехстороннюю встречу" Украины, России и США.

Отвечая на вопрос в Давосе, лидер сказал, что, по его пониманию, первая трехсторонняя встреча между США, Россией и Украиной состоится завтра и послезавтра.

По словам Зеленского, встреча состоится в Объединенных Арабских Эмиратах, инициатором выступил Вашингтон.

"Надеюсь, Эмираты об этом знают. Иногда мы получаем такие сюрпризы с американской стороны", — отметил Зеленский.

Отметим, что во время выступления в Давосе Зеленский заявил, что прогресса в создании международного трибунала за агрессию РФ против Украины до сих пор нет.

Кроме того, президент Украины раскритиковал запуск "Совета мира", отметив, что после этого полномасштабная война в Украине не закончилась.