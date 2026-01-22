Зеленський анонсував тристоронню зустріч України, Росії та США

Президент України Володимир Зеленський у Давосі 22 січня 2026 року. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії. Очікується, що вона може відбутися вже у п'ятницю, 23 січня, в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це Володимир Зеленський сказав під час свого виступу на форумі у Давосі у четвер, 22 січня.

Зеленський про тристоронню зустріч України, США та РФ

Під час сьогоднішнього виступу у Давосі президент Зеленський анонсував "першу тристоронню зустріч" України, Росії та США.

Відповідаючи на питання у Давосі, лідер сказав, що, на його розуміння, перша тристороння зустріч між США, Росією та Україною відбудеться завтра та післязавтра.

За словами Зеленського, зустріч відбудеться в Об’єднаних Арабських Еміратах, ініціатором виступив Вашингтон.

"Сподіваюся, Емірати про це знають. Іноді ми отримуємо такі сюрпризи з американського боку", — зауважив Зеленський.

Зазначимо, що під час виступу у Давосі Зеленський заявив, що прогресу у створенні міжнародного трибуналу за агресію РФ проти України досі немає.

Крім того, президент України розкритикував запуск "Ради миру", зазначивши, що після цього повномасштабна війна в Україні не закінчилася.