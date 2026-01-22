Відео
Україна
Зеленський заявив, що наразі Путін не готовий закінчувати війну

Зеленський заявив, що наразі Путін не готовий закінчувати війну

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 18:13
Зеленський вважає, що Путін не хоче зараз завершувати війну
Президент України Володимир Зеленський у Давосі 22 січня 2026 року. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський вважає, що наразі російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати повномасштабну війну в Україні. Водночас він акцентував на значних втратах російських військ.

Про це Володимир Зеленський сказав під час свого виступу на форумі у Давосі у четвер, 22 січня.

Зеленський про те, чи хоче Путін закінчити війну

Президент України вважає, що глава Кремля Путін не хоче завершувати війну в тій ситуації, яка є зараз — з великими втратами й без досягнення цілей, оголошених на початку повномасштабного вторгнення.

Водночас український лідер зазначив, що російська економіка та армія втомилися. За його даними, втрати росіян сягають 35 тис. щомісяця і будуть тільки зростати.

Зеленський додав, що наразі лише Дональд Трамп має можливість донести до Путіна думку про необхідність завершення війни.

Президент зазначив, що готовий піти на компроміси заради миру, але вони мають бути з обох сторін, тому що:

"Росія цю війну не виграла, не виграє зараз і не зробить цього в майбутньому".

Крім того, Зеленський, спілкуючись із пресою в Давосі, відповів на запитання, чи не відчував він, що українське питання здебільшого було ігнороване не форумі.

"Насправді не ігнорували. У Давосі обговорювали різні питання, різні виклики. Є багато важливих інших питань, які обговорюють — зокрема Іран, Гренландія", — сказав лідер.

Водночас він додав, що забути про війну в Україні не вийде, бо це "не є вирішенням проблеми":

"Це справжня війна, війна в Європі, тому ми повинні зупинити Путіна".

Також у Давосі Зеленський розповів подробиці щодо тристоронньої зустрічі, що відбудеться 23 січня в ОАЕ.

Крім того, Зеленський відповів, на якому етапі знаходяться документи щодо закінчення війни в Україні.

Володимир Зеленський володимир путін переговори Давос війна в Україні мирна угода саміт в Давосі 2026
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
