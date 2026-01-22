Видео
Зеленский заявил, что пока Путин не готов заканчивать войну

Зеленский заявил, что пока Путин не готов заканчивать войну

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 18:13
Зеленский считает, что Путин не хочет сейчас завершать войну
Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе 22 января 2026 года. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать полномасштабную войну в Украине. В то же время он акцентировал на значительных потерях российских войск.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время своего выступления на форуме в Давосе в четверг, 22 января.

Зеленский о том, хочет ли Путин закончить войну

Президент Украины считает, что глава Кремля Путин не хочет завершать войну в той ситуации, которая есть сейчас — с большими потерями и без достижения целей, объявленных в начале полномасштабного вторжения.

В то же время украинский лидер отметил, что российская экономика и армия устали. По его данным, потери россиян достигают 35 тыс. ежемесячно и будут только расти.

Зеленский добавил, что сейчас только Дональд Трамп имеет возможность донести до Путина мысль о необходимости завершения войны.

Президент отметил, что готов пойти на компромиссы ради мира, но они должны быть с обеих сторон, потому что:

"Россия эту войну не выиграла, не выиграет сейчас и не сделает этого в будущем".

Кроме того, Зеленский, общаясь с прессой в Давосе, ответил на вопрос, не чувствовал ли он, что украинский вопрос в основном был проигнорирован не форуме.

"На самом деле не игнорировали. В Давосе обсуждали разные вопросы, разные вызовы. Есть много важных других вопросов, которые обсуждают — в частности Иран, Гренландия", — сказал лидер.

В то же время он добавил, что забыть о войне в Украине не получится, потому что это "не является решением проблемы":

"Это настоящая война, война в Европе, поэтому мы должны остановить Путина".

Также в Давосе Зеленский рассказал подробности относительно трехсторонней встречи, которая состоится 23 января в ОАЭ.

Кроме того, Зеленский ответил, на каком этапе находятся документы по окончанию войны в Украине.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Давос война в Украине мирное соглашение саммит в Давосе 2026
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
