Кремль не готовий до компромісів у мирних переговорах — чого вимагає

Попри заяви про відкритість до переговорів, російська влада не демонструє жодних ознак перегляду цілей у війні проти України. Публічна риторика Кремля залишається незмінною: Москва наполягає на максималістських вимогах і не готова до компромісів, які могли б стати основою реального мирного врегулювання.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Росія незадоволена мирним планом від США та України

Західні ЗМІ повідомили, що на початку січня президент Росії Володимир Путін отримав проєкт мирного плану, який йому передав керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

У Кремлі заявили, що цей документ надто "забігає уперед", але водночас визнали, що він не може вважатися основою для фінальної угоди. За інформацією джерел, низка принципових для Москви пунктів або взагалі не була включена до проєкту, або сформульована в неприйнятний для російської сторони спосіб.

Росія вимагає досі міжнародне визнання контролю РФ над тимчасово окупованим Кримом, а також іншими захопленими територіями України. Крім того, Москва категорично заперечує проти розміщення військ НАТО на українській території в межах будь-яких майбутніх гарантій безпеки для Києва. Також у Кремлі наполягають на так званому "захисті російської мови" та првоідної ролі російської православної церкви в Україні.

Кремль зазіхає на нові українські території

Паралельно заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія нібито не воює просто так, а "повертає власні землі" в Україні, посилаючись на псевдореферендуми, проведені у 2022 році на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. За його словами, ці території та їхні мешканці "протягом століть" були частиною Росії.

Такі заяви вписуються у ширшу концепцію Кремля щодо так званої "Новоросії". Під цим вигаданим терміном російські чиновники мають на увазі не лише Крим і чотири незаконно анексовані області, а й значно ширший перелік регіонів України. Йдеться про Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області. Ці претензії свідчать про те, що реальні територіальні апетити Москви значно перевищують офіційно озвучувані рамки.

Водночас раніше запропонований Сполученими Штатами 28-пунктний мирний план передбачав істотно інший підхід. У ньому йшлося про збереження російської окупації Криму, всієї Луганської та Донецької областей, а також частин Запорізької й Херсонської областей, але водночас вимагалося повернення всіх інших окупованих територій, зокрема на Харківщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині. Саме ці положення, за інформацією джерел, були визнані Кремлем неприйнятними.

Російська влада продовжує наполягати, що майбутні переговори мають бути спрямовані на усунення так званих "першопричин війни". До них у Кремлі традиційно зараховують вигадані твердження про утиски російськомовного населення та обмеження діяльності російської православної церкви в Україні.

Окремо Кремль системно відкидає ідею залучення іноземних військових контингентів як елементу післявоєнних гарантій безпеки для України. Саме цей компонент залишається одним із ключових у напрацюваннях мирних ініціатив, які нині обговорюють західні партнери України.

Нагадаємо, керівник ОПУ Кирило Буданов пояснив, чому Україні треба зміцнити свої позиції перш ніж сідати за стіл переговорів.

Раніше Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського нібито він не хоче миру в Україні і гальмує підписання мирногот плану.