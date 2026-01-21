Буданов попередив чому слабка позиція України робить переговори неможливими

Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Україна не може вести результативні переговори з Росією без сильної позиції, а тому подальша єдність партнерів і всебічна підтримка залишаються критично важливими. Нині Україна перебуває в умовах найкривавішої війни в Європі з 1945 року, і саме тому будь-які переговори мають ґрунтуватися на реальній силі, а не на ілюзіях.

На цьому наголосив голова Офісу президента Кирило Буданов, підбиваючи підсумки свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Реклама

Читайте також:

Буданов пояснив, чому Україні треба зміцнити позицію перш ніж сідати за стіл переговорів

Глава ОПУ підкреслив, що Україна вже є учасником переговорного процесу і цей діалог не ведеться без Києва. Зокрема, українська сторона провела певну роботу з представниками команди Дональда Трампа. Водночас він наголосив: спроби говорити з агресором із позиції слабкості приречені на провал.

"Тому нам критично необхідна подальша єдність і допомога партнерів: від озброєння до політичного впливу громад. Чвари між партнерами лише грають на руку ворогу", — заявив Кирило Буданов.

Говорячи про саму Російську Федерацію, голова ОПУ зазначив, що багаторічна риторика Кремля про "загрозу НАТО" залишається головним виправданням агресії. Водночас, за його словами, за роки війни Росія сама загнала себе в нову пастку. Посилення санкційного тиску призвело до того, що Москва дедалі глибше потрапляє в економічну й політичну залежність від Китаю.

"Так, Пекін не передав Росії жодної одиниці готового озброєння – це факт. Проте вони майстерно використовують слабкість Росії, поглинаючи її економічно та посилюючи свій політичний вплив. Росіяни це розуміють, і їм від цього боляче", — сказав Буданов.

Нагадаємо, детальніше про залежність Росії від Китаю Кирило Буданов висловлювався й вчора, 20 січня.

Також очільник ОПУ висловився про мир в Україні і пояснив, чому його не вдасться досягти в короткі терміни.