Україна
Головна Новини дня Китай поглинає Росію — Буданов розкрив подробиці співпраці країн

Китай поглинає Росію — Буданов розкрив подробиці співпраці країн

Дата публікації: 20 січня 2026 19:50
Кирило Буданов прокоментував співпрацю Китаю та Росії
термінова новина

Голова Офісу Президента Кирило Буданова заявив, що Китай використовує Росію для своїх цілей. За його словами, співпраця між країнами посилилася після повномасштабної війни, яку розпочала РФ проти України 2022 року.

Про це Кирило Буданов сказав під час дискусії "Шлях до миру в Україні: силою чи угодою?" в рамках Всесвітнього економічного форуму 2026 року в Давосі.

"Китай зрозумів, як цим користуватися, а Росія знайшла надійного партнера для поставок електроніки, потім верстатів, потім різних матеріалів, з яких виробляють компоненти озброєння", — зазначив Буданов.

Водночас Китай зі свого боку не поставив Росії жодної одиниці зброї, а РФ в ході співпраці з КНР розчиняється в останній.

Новина доповнюється...

Кирило Буданов
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
