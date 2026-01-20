Видео
Україна
Главная Новости дня Китай поглощает РФ — Буданов раскрыл подробности сотрудничества

Китай поглощает РФ — Буданов раскрыл подробности сотрудничества

Дата публикации 20 января 2026 19:50
Кирилл Буданов прокомментировал сотрудничество Китая и России
Глава Офиса Президента Кирилл Буданова заявил, что Китай использует Россию для своих целей. По его словам, сотрудничество между странами усилилось после полномасштабной войны, которую начала РФ против Украины в 2022 году.

Об этом Кирилл Буданов сказал во время дискуссии "Путь к миру в Украине: силой или соглашением?" в рамках Всемирного экономического форума 2026 года в Давосе.

"Китай понял, как этим пользоваться, а Россия нашла надежного партнера для поставок электроники, потом станков, потом различных материалов, из которых производят компоненты вооружения",- отметил Буданов.

В то же время Китай со своей стороны не поставил России ни одной единицы оружия, а РФ в ходе сотрудничества с КНР растворяется в последней.

Новость дополняется...

Кирилл Буданов
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
