Глава Офиса Президента Кирилл Буданова заявил, что Китай использует Россию для своих целей. По его словам, сотрудничество между странами усилилось после полномасштабной войны, которую начала РФ против Украины в 2022 году.

Об этом Кирилл Буданов сказал во время дискуссии "Путь к миру в Украине: силой или соглашением?" в рамках Всемирного экономического форума 2026 года в Давосе.

"Китай понял, как этим пользоваться, а Россия нашла надежного партнера для поставок электроники, потом станков, потом различных материалов, из которых производят компоненты вооружения",- отметил Буданов.

В то же время Китай со своей стороны не поставил России ни одной единицы оружия, а РФ в ходе сотрудничества с КНР растворяется в последней.

