Китай поглощает РФ — Буданов раскрыл подробности сотрудничества
Глава Офиса Президента Кирилл Буданова заявил, что Китай использует Россию для своих целей. По его словам, сотрудничество между странами усилилось после полномасштабной войны, которую начала РФ против Украины в 2022 году.
Об этом Кирилл Буданов сказал во время дискуссии "Путь к миру в Украине: силой или соглашением?" в рамках Всемирного экономического форума 2026 года в Давосе.
"Китай понял, как этим пользоваться, а Россия нашла надежного партнера для поставок электроники, потом станков, потом различных материалов, из которых производят компоненты вооружения",- отметил Буданов.
В то же время Китай со своей стороны не поставил России ни одной единицы оружия, а РФ в ходе сотрудничества с КНР растворяется в последней.
