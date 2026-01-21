Видео
Україна
Со слабой позиции говорить с РФ невозможно — заявление Буданова

Со слабой позиции говорить с РФ невозможно — заявление Буданова

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 13:31
Буданов предупредил почему слабая позиция Украины делает переговоры невозможными
Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Украина не может вести результативные переговоры с Россией без сильной позиции, а потому дальнейшее единство партнеров и всесторонняя поддержка остаются критически важными. Сейчас Украина находится в условиях самой кровавой войны в Европе с 1945 года, и именно поэтому любые переговоры должны основываться на реальной силе, а не на иллюзиях.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов, подводя итоги своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Читайте также:

Буданов объяснил, почему Украине надо укрепить позицию прежде чем садиться за стол переговоров

Глава ОПУ подчеркнул, что Украина уже является участником переговорного процесса и этот диалог не ведется без Киева. В частности, украинская сторона провела определенную работу с представителями команды Дональда Трампа. В то же время он подчеркнул: попытки говорить с агрессором с позиции слабости обречены на провал.

"Поэтому нам критически необходимо дальнейшее единство и помощь партнеров: от вооружения до политического влияния общин. Распри между партнерами только играют на руку врагу", — заявил Кирилл Буданов.

Говоря о самой Российской Федерации, председатель ОПУ отметил, что многолетняя риторика Кремля об "угрозе НАТО" остается главным оправданием агрессии. В то же время, по его словам, за годы войны Россия сама загнала себя в новую ловушку. Усиление санкционного давления привело к тому, что Москва все глубже попадает в экономическую и политическую зависимость от Китая.

"Да, Пекин не передал России ни одной единицы готового вооружения — это факт. Однако они искусно используют слабость России, поглощая ее экономически и усиливая свое политическое влияние. Россияне это понимают, и им от этого больно", — сказал Буданов.

Напомним, подробнее о зависимости России от Китая Кирилл Буданов высказывался и вчера, 20 января.

Также глава ОПУ высказался о мире в Украине и объяснил, почему его не удастся достичь в короткие сроки.

Кирилл Буданов война в Украине Россия мирные переговоры саммит в Давосе 2026
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
