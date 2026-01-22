Кремль не готов к компромиссам в мирных переговорах — чего требует

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Несмотря на заявления об открытости к переговорам, российские власти не демонстрируют никаких признаков пересмотра целей в войне против Украины. Публичная риторика Кремля остается неизменной: Москва настаивает на максималистских требованиях и не готова к компромиссам, которые могли бы стать основой реального мирного урегулирования.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Западные СМИ сообщили, что в начале января президент России Владимир Путин получил проект мирного плана, который ему передал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В Кремле заявили, что этот документ слишком "забегает вперед", но в то же время признали, что он не может считаться основой для финального соглашения. По информации источников, ряд принципиальных для Москвы пунктов либо вообще не был включен в проект, либо сформулирован неприемлемым для российской стороны образом.

Россия требует до сих пор международного признания контроля РФ над временно оккупированным Крымом, а также другими захваченными территориями Украины. Кроме того, Москва категорически возражает против размещения войск НАТО на украинской территории в рамках любых будущих гарантий безопасности для Киева. Также в Кремле настаивают на так называемой "защите русского языка" и ведущей роли русской православной церкви в Украине.

Кремль посягает на новые украинские территории

Параллельно заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия якобы не воюет просто так, а "возвращает собственные земли" в Украине, ссылаясь на псевдореферендумы, проведенные в 2022 году на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, эти территории и их жители "на протяжении веков" были частью России.

Такие заявления вписываются в более широкую концепцию Кремля относительно так называемой "Новороссии". Под этим вымышленным термином российские чиновники имеют в виду не только Крым и четыре незаконно аннексированные области, но и значительно более широкий перечень регионов Украины. Речь идет о Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Эти претензии свидетельствуют о том, что реальные территориальные аппетиты Москвы значительно превышают официально озвучиваемые рамки.

В то же время ранее предложенный Соединенными Штатами 28-пунктный мирный план предусматривал существенно иной подход. В нем говорилось о сохранении российской оккупации Крыма, всей Луганской и Донецкой областей, а также частей Запорожской и Херсонской областей, но при этом требовалось возвращение всех остальных оккупированных территорий, в частности на Харьковщине, Николаевщине и Днепропетровщине. Именно эти положения, по информации источников, были признаны Кремлем неприемлемыми.

Российские власти продолжают настаивать, что будущие переговоры должны быть направлены на устранение так называемых "первопричин войны". К ним в Кремле традиционно причисляют вымышленные утверждения о притеснениях русскоязычного населения и ограничении деятельности русской православной церкви в Украине.

Отдельно Кремль системно отвергает идею привлечения иностранных военных контингентов как элемента послевоенных гарантий безопасности для Украины. Именно этот компонент остается одним из ключевых в наработках мирных инициатив, которые сейчас обсуждают западные партнеры Украины.

